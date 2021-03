Cannes 2021 : Découvrez le nom du président du jury de cette 74e édition !

On prend les mêmes et on recommence. Puisque le Festival de Cannes n'a pas pu avoir lieu en 2020, à cause de la pandémie de Covid-19, Spike Lee reprendra le rôle de président du jury qu'il n'a eu l'occasion d'occuper comme il se doit. Il sera donc à la tête du comité qui désignera la très convoitée Palme d'or, lors de la 74e édition de l'évènement, annoncent les organisateurs de cette nouvelle session. Enfin ! En soixante-treize ans d'existence - plus une année fantôme -, cette fonction cinq étoiles n'avait jamais été occupée par une personnalité noire.

"Depuis 30 ans, l'infatigable Spike Lee traduit avec acuité les questionnements de son époque, dans une forme résolument contemporaine qui ne néglige jamais la légèreté et le divertissement", expliquent les organisateurs du Festival dans un communiqué officiel. Il faudra, en revanche, attendre le début du mois de juin pour savoir quels acteurs du monde du septième art se joindront au président du jury. Car fait exceptionnel : cette année, le Festival International du film de Cannes n'aura pas lieu au mois de mai. Il prendra place du 6 au 17 juillet 2021.

Cet évènement culturel est attendu comme le messie. Depuis un an, tous les festivals de cinéma sont annulés ou ont lieu à distance, en ligne, par vidéoconférence, en comités très très réduits. Il faut croiser les doigts pour que, d'ici juillet, les conditions sanitaires soient favorables au retour du grand écran. Quant à Spike Lee, il a accepté de revêtir sa veste de président sans vraiment hésiter. Le Festival de Cannes a une importante très particulière pour le réalisateur de 63 ans. C'est dans ce cadre qu'il avait projeté son tout premier long-métrage, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, à la Quinzaine des Réalisateurs en 1986 et qu'il avait été récompensé du prix de la jeunesse. Il a présenté, en tout, sept oeuvres sur la Croisette et a obtenu le Grand prix en 2018 pour son très engagé BlackkKlansman.