Cannes 2021 : Catherine Deneuve, Timothée Chalamet, Virginie Efira... les stars attendues

La patience des cinéphiles du monde entier va finalement être récompensée. Deux ans après avoir couronné Parasite de Bong Joon-ho, un an après la crise mondiale qui a fait taire le cinéma, le Festival du film international de Cannes fait son grand retour. En raison des conditions sanitaires, l'évènement a été décalé au mois de juillet - il a traditionnellement lieu en mai - et prendra place, très exactement, du 6 au 17. Pour l'occasion, comme vous vous en doutez, les plus beaux talents du septième art défileront coûte que coûte sur le tapis rouge, malgré les gestes barrières à respecter à la lettre.

"On ne s'embrassera plus en haut des marches, mais le coeur y sera tout autant", annoncent Thierry Frémaux et Pierre Lescure, le 3 juin 2021, en même temps que la sélection officielle de ce 74e Festival de Cannes. Cette année, encore, les écrans vibreront au rythme des émotions des salles de projection. Au total, les sélectionneurs ont vu plus de 2000 films et en ont retenu une petite soixantaine. C'est ainsi que nous retrouveront des fidèles de La Croisette, comme Catherine Deneuve pour De son vivant d'Emmanuelle Bercot, après moult soucis de santé et grosses frayeurs, mais aussi, pêle-mêle, Sean Penn, Sophie Marceau, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Virginie Efira, Wes Anderson, Paul Verhoeven, Leos Carax ou encore Bill Murray. Le red carpet du Palais des Festivals n'a qu'à bien se tenir.

Puisqu'il n'a pas pu présider le jury de l'année dernière, Spike Lee assurera ce rôle de prestige en 2021. Le festival doit encore annoncer les noms de ses consoeurs et de ses confrères, et se réserve la possibilité d'ajouter, d'ici juillet, d'autres films à sa sélection.

Découvrez la sélection officielle du 74e Festival de Cannes

• Annette, de Leos Carax, avec Marion Cotillard et Adam Driver

• Benedetta, de Paul Verhoeven, avec Virginie Efira

• The French Dispatch, de Wes Anderson, avec Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet et Frances McDormand

• Tre Piani, de Nanni Moretti

• A Feleségem Torténete, d'Ildiko Enyedi

• Bergman Island, de Mia Hansen-Love

• Drive my car, de Ryusuke Hamaguchi

• Ha'Berech, de Nadav Lapid

• Haut et fort, de Nabil Ayouch

• Hytti NRO 6, de Juho Kuosmanen

• Julie (en 12 chapitres), de Joachim Trier

• La Fracture, de Catherine Corsini, avec Valeria Bruni-Tedeschi et Marina Fois

• Les intranquilles, de Joachim Lafosse

• Les Olympiades, de Jacques Audiard, avec Noémie Merlant et Céline Sciamma à l'écriture du scénario

• Lingui, de Mahamat-Saleh Haroun

• Memoria, d'Apichatpong Weerasethakul, avec Jeanne Balibar et Tilda Swinton

• Nitram, de Justin Kurzel

• France, de Bruno Dumont, avec Léa Seydoux, Benjamin Biolay et Blanche Gardin

• Petrov's Flu, de Kirill Serebrennikov

• Red Rocket, de Sean Baker

• Titane, de Julia Ducournau, avec Vincent Lindon

• Tout s'est bien passé, de François Ozon, avec Sophie Marceau

• Un héros, d'Asghar Farhadi

• Flag day, de Sean Penn