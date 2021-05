Catherine Deneuve prépare son grand retour... à Cannes ?

Elle se fait particulièrement discrète depuis ses problèmes de santé, fin 2019. Et si Catherine Deneuve préparait en douce son grand retour médiatique... au Festival de Cannes ? C'est ce que nous apprend le journal Le Parisien dans son édition du dimanche 30 mai 2021. La célèbre comédienne de 77 ans fait en effet la couverture de l'édition dominicale du quotidien.

Nos confrères précisent d'entrée que Catherine Deneuve va mieux. Elle serait même "en pleine forme". Et d'après son ami Pierre Lescure, "c'est un miracle". Et on apprend ensuite qu'il est probable que le retour de la comédienne se passe plus vite que prévu. En effet, le film De son vivant d'Emmanuelle Bercot, dans lequel elle joue - et qu'elle tournait quand elle a été victime de son accident vasculaire - a de grandes chances d'être sélectionné pour le prochain Festival de Cannes (décalé au mois de juillet en raison de la pandémie).

D'après Catherine Balle et Benoît Daragon du Parisien, les professionnels du cinéma qui ont déjà eu la chance de visionner De son vivant "ne voient pas comment le Festival pourrait passer à côté de ce grand mélo à l'américaine". Rappelons que la conférence de presse qui annoncera la liste des films sélectionnés pour le prochain Festival de Cannes se tiendra le 3 juin prochain. Et avec ou sans Cannes, la sortie de De son vivant dans les salles de cinéma est prévue pour le 24 novembre 2021.

Disparue des radars depuis son hospitalisation, Catherine Deneuve avait tout de même opéré un retour remarqué en avril dernier, à la télévision. Elle était en effet l'héroïne d'une campagne publicitaire qui célébrait les 15 ans du site web de petites annonces Leboncoin. Lundi 28 septembre 2020, elle avait également participé à la prestigieuse soirée Louis Vuitton Stellar Jewelry Cocktail Event, place Vendôme à Paris.

Le retour au cinéma de la légende française devrait se faire à travers plusieurs films puisqu'on l'attend également à l'affiche de Saint Habib de Benoît Mariage. Dans cette comédie, elle joue son propre rôle aux côtés de Bastien Ughetto et Thomas Solivérès.