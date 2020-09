Catherine Deneuve signe son grand retour en soirée, élégance pour Vuitton

Comment imaginer une soirée Vuitton sans Catherine Deneuve ? Accident ischémique transitoire (AIT) ou non, l'immense comédienne était l'une des plus grandes personnalités invitées à la soirée Louis Vuitton Stellar Jewelry Cocktail Event, organisée le lundi 28 septembre 2020, place Vendôme, à Paris.

En novembre 2019, on apprenait que la grande actrice de 76 ans avait été victime d'un AIT, en plein tournage du film De son vivant, d'Emmanuelle Bercot, ironiquement au sein d'un hôpital de Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise). Cette soirée LouisVuitton est donc sa première sortie officielle depuis son AIT.

Le 6 juillet dernier, Catherine Deneuve allait déjà bien mieux et pouvait reprendre le tournage du long métrage. Comme on l'avait annoncé Paris Match, l'actrice culte des Parapluies de Cherbourg avait eu droit à une convalescence grand luxe, entre son appartement de la place Saint-Sulpice (6e) et sa maison de campagne. Glaces avec son amie, la psychanalyste Dolores Branco, courses, cinéma, promenades avec son chien... elle avait décidé de ralentir un peu le rythme, notamment en faisant une croix sur la cigarette. Catherine Deneuve semble aussi avoir rallongé ses nuits. "Vous savez, ma mère fume comme un pompier, elle dort trois heures par nuit. Elle n'est pas du tout raisonnable", prévenait pourtant Chiara Mastroianni à ELLE, quelques semaines avant l'AIT.

Aujourd'hui, Catherine Deneuve semble très en forme. Robe noire à la coupe classique, escarpins et longue écharpe Louis Vuitton scintillante, l'actrice était tout simplement fidèle à elle même, tout en élégance pour participer à cette soirée mode et mondaine.

Véritable incarnation de l'élégance à la française, Catherine Deneuve est bien loin de délaisser la mode. Son style intemporel se décline aujourd'hui chez A.P.C, avec une collection dédiée aux plus grandes actrices françaises. On retrouve quelques pièces cultes de son imagerie : du bandana aux sandales, jusqu'aux ensembles tailleurs et une veste à épaulettes, col tailleur et ses six boutons blancs.