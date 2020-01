Catherine Deneuve victime d'un AVC : Au repos avant de reprendre le tournage

Une nouvelle déchirante qui aurait pu tourner au drame : le 5 novembre 2019, Catherine Deneuve, 76 ans, était victime d'un accident ischémique transitoire, une forme passagère d'AVC. Coup du destin, Catherine Deneuve se trouvait dans un hôpital au moment de son malaise. Elle tournait dans l'établissement de Garges-lès-Gonesses (Val d'Oise) De son vivant, nouveau long métrage d'Emmanuelle Bercot. Comme le relate Le Parisien dans son édition du jeudi 9 janvier 2020, le film est pour l'instant mis entre parenthèses.

Le tournage de De son vivant ne recommencera "pas avant le mois d'avril, voire l'été", afin de laisser à Catherine Deneuve le temps de se remettre complètement de son accident ischémique. L'immense actrice française aurait uniquement besoin de beaucoup de repos, elle qui "réagit bien au traitement" et qui a pu regagner en décembre dernier son domicile parisien situé près de l'église Saint-Sulpice (6e).

Nos confrères indiquent également que le tournage du film avait démarré en octobre dernier et devait se terminer à la mi-décembre. Ce drame français raconte le déni d'un fils condamné trop jeune par la maladie, incarné par Benoît Magimel, et de la souffrance de sa mère Catherine Deneuve, face à l'inacceptable. En novembre dernier, l'équipe du film aurait tourné toutes les scènes ne nécessitant pas la présence de la comédienne. Tous attendent qu'elle soit totalement remise pour reprendre le tournage.

Depuis l'annonce de son accident ischémique transitoire, Catherine Deneuve a pu compter sur le soutien public de nombreux amis, dont Benoît Magimel, son partenaire d'écran. "Elle va bien, elle se repose, elle reprend des forces tout simplement, et on se retrouve bientôt pour finir ce tournage. Normalement, on se retrouve bientôt. C'est une femme exceptionnelle, elle est essentielle à ce film", avait-il déclaré à BFMTV.