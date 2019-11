Catherine Deneuve convalescente : Benoît Magimel donne des nouvelles positives

Benoît Magimel est à l'affiche du film Lola vers la mer en salles le 11 décembre 2019. Il y incarne le père de Lola (interprétée par Mya Bollaers), une jeune fille transgenre de 18 ans. Tous deux ne se sont pas vus depuis deux ans et se retrouvent après le décès de la mère de Lola.

Actuellement en promotion de cette réalisation de Laurent Micheli, Benoît Magimel a rencontré BFMTV, à qui il a donné des nouvelles de Catherine Deneuve, victime d'un accident cérébral léger le 5 novembre dernier sur le tournage de De son vivant d'Emmanuelle Bercot. L'acteur de 45 ans y est également au casting. "Elle va bien, elle se repose, elle reprend des forces tout simplement, et on se retrouve bientôt pour finir ce tournage. Normalement, on se retrouve bientôt, a fait savoir Benoît Magimel. C'est une femme exceptionnelle, elle est essentielle à ce film."

L'acteur va ainsi dans le sens de l'information rapportée le 26 novembre par Le Parisien. Ce dernier avançait en effet que le retour de Catherine Deneuve est prévu pour début 2020. Février ou mars a précisé de son côté BFMTV.

Bien que l'icône du cinéma français de 76 ans soit absente du tournage depuis le 5 novembre, Emmanuelle Bercot l'a poursuivi. Elle a réalisé toutes les scènes dans lesquelles Catherine Deneuve n'apparaît pas. Celles-ci étant à présent terminées, le tournage de De son vivant a été logiquement suspendu en attendant que l'actrice convalescente ait repris les forces nécessaires pour se remettre au travail. De son vivant raconte le déni d'un fils, interprété par Benoît Magimel, condamné trop jeune par la maladie, et la souffrance de sa mère, incarnée par Catherine Deneuve.

Catherine Deneuve et Benoît Magimel se connaissent très bien puisqu'ils n'en sont pas à leur première collaboration. Les deux acteurs ont joué dans La tête haute d'Emmanuelle Bercot sorti en 2015, un drame émouvant et violent, dans lequel le jeune Rod Paradot avait impressionné par son jeu d'acteur. Ce dernier avait reçu le César du meilleur espoir masculin en 2016 et Benoît Magimel celui de meilleur acteur dans un second rôle.