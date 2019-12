Catherine Deneuve victime d'un AVC : Juliette Binoche donne des nouvelles

Début novembre dernier, Catherine Deneuve faisait un accident ischémique transitoire (AIT), qui est une forme passagère d'accident vasculaire cérébral (AVC). Coup du destin, elle se trouvait dans un hôpital au moment de son malaise : elle y tournait un film dans l'établissement de Garges-lès-Gonesses (Val d'Oise), De son vivant, nouveau long métrage d'Emmanuelle Bercot.

Heureusement, sans déficit moteur à déplorer, Catherine Deneuve est sortie saine et sauve de cet AVC. Le 11 décembre dernier, Le Parisien dévoilait que l'immense actrice française avait pu rentrer chez elle, à son domicile du 6e arrondissement de Paris.

Juliette Binoche, qui partage l'affiche du film La Vérité (Hirokazu Kore-eda) avec Catherine Deneuve, a accepté de donner quelques nouvelles de la comédienne. Au micro de BFMTV, elle va souligner l'immense force dont fait preuve sa consoeur. "Elle a une force incroyable. On a l'impression que Catherine, elle passe dans la vie un peu comme ça, au-delà de ses possibilités terrestres, je dirais. Donc je croise les doigts, j'espère qu'elle passera ce moment difficile quand même", a tendrement confié l'actrice de 55 ans.

Dans le film De son vivant, Catherine Deneuve donne la réplique à Benoît Magimel. Il avait lui aussi fait des confidences sur l'état de santé de l'actrice, toujours à BFMTV. "Elle va bien, elle se repose, elle reprend des forces tout simplement, et on se retrouve bientôt pour finir ce tournage. Normalement, on se retrouve bientôt. C'est une femme exceptionnelle, elle est essentielle à ce film", avait-il déclaré. Il est prévu que Catherine Deneuve reprenne le tournage du film d'Emmanuelle Bercot en mars 2020.