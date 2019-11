Catherine Deneuve, son accident vasculaire : "Ses bras et ses jambes bougent"

Catherine Deneuve, 76 ans, a été victime d'un accident vasculaire dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 novembre 2019. Selon les premières informations, la reine du cinéma français aurait été atteinte d'un accident ischémique transitoire (AIT), qui est une forme passagère d'accident vasculaire cérébral (AVC). La famille de l'actrice se veut rassurante, et a donné des détails sur l'incident.

"Cela n'a pas touché le cerveau. Ses bras et ses jambes bougent. Elle boit et elle se nourrit", a confié un proche de la star au Parisien, jeudi 7 novembre 2019. Coup du destin, Catherine Deneuve se trouvait dans un hôpital au moment de son malaise : elle y tournait un film dans l'établissement de Garges-lès-Gonesses (Val d'Oise), De son vivant, nouveau long-métrage d'Emmanuelle Bercot. Plus de peur que de mal donc pour l'actrice, à qui on somme de prendre du repos.

"Heureusement, elle n'a aucun déficit moteur et doit bien sûr prendre quelque temps de repos", avait expliqué hier Claire Bondel, son agent, à l'AFP. "Il va peut-être falloir qu'elle lève le pied... Elle ne s'arrête jamais", s'est désolé un proche, resté anonyme, au Parisien ce jeudi. En effet, depuis le début de l'année, Catherine Deneuve multiplie les projets et affiche "un emploi du temps surchargé". À 76 ans, elle "enchaîne les projets aux quatre coins de l'Europe, tout en fumant cigarette sur cigarette", explique le Parisien.

Pour rappel, l'accident ischémique transitoire (AIT) est causé par l'interruption de la circulation sanguine qui prive d'oxygène les zones du cerveau touchées. Après un AIT, il y a un grand risque que le patient subisse un AVC dans les jours qui suivent.