Catherine Deneuve et Pierce Brosnan ouvrent le 45e Festival de Deauville

Le 45e festival du cinéma américain de Deauville s'est ouvert le 6 septembre 2019. Sur le tapis rouge, de nombreuses célébrités étaient présentes comme Catherine Deneuve, Orelsan, Gaspard Ulliel, Claude Lelouch, Alice Belaïdi ou encore Anna Mouglalis. Guest star, l'acteur Pierce Brosnan a eu droit à un hommage pour sa carrière cinématographique.

Il déclarait à l'AFP : "Je suis très fier de cet hommage. C'est un moment de réflexion : où est passé le temps ? Ai-je assez travaillé ? Est-ce que je mérite cet honneur." Star de quatre James Bond entre 1995 et 2002, l'agent secret 007 sera bientôt à l'affiche de trois films : The Mistfits, un thriller d'action de Renny Harlin, False Positive, film d'horreur de John Lee, et Eurovision, une comédie de David Dobkin.

Un parfum de scandale à Deauville

Interrogé un peu avant la projection du nouveau film de Woody Allen Un jour de pluie à New York, l'acteur irlandais de 66 ans a répondu : "Woody Allen est un réalisateur brillant. Son travail fait sens. Je lui souhaite beaucoup de succès." Privé de salles aux États-Unis, ce nouveau film est très contesté en raison d'accusations d'abus sexuels à l'encontre du cinéaste. La sortie de ce film a été annulée lorsque la fille adoptive de Woody Allen a renouvelé en 2018 des accusations d'agressions sexuelles à l'encontre du réalisateur datant de 1992 (quand elle avait 7 ans).

Cette avant-première a d'ailleurs fait réagir la fondatrice du groupe de pression Women and Hollywood, Melissa Silverstein. Sur twitter, elle écrit : "D'abord Woody Allen et maintenant Nate Parker. C'est juste l'été des agresseurs. Pas d'accord." Elle fait référence à la projection du film American Skin de Nate Parker prévu à la Mostra de Venise. Nate Parker avait été acquitté en 2001 du viol d'une étudiante.