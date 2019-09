Delphine Wespiser : Invitée surprise et métamorphosée à la Mostra de Venise

Nouvelle star à faire une arrivée très remarquée au 76e Festival du Film de Venise, Delphine Wespiser est apparue avec un tout nouveau look. Brune avec plusieurs mèches blondes, cette coiffure rend la jeune femme méconnaissable. Venue pour assister à la projection du film About Endlessness de Roy Andersson le 3 septembre 2019, la chérie de Roger Erhart (52 ans) est apparue plus séductrice que jamais dans une robe drapée en dentelle nude et gris argenté.

Sa robe signée Christophe Guillarmé est composée d'un bustier et d'une fine ceinture pour souligner sa taille. Pour habiller son décolleté, Miss France 2012 a choisi une parure de la marque Cuihua. Ses accessoires et ses sandales sont griffés Charles Jourdan. Pour ce tapis rouge, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier a opté pour un maquillage nude et très naturel accompagné d'un rouge à lèvres carmin. Un choix salué par ses followers, qui trouvent la jeune femme "magnifique", "belle" et "canon".

Connue pour incarner les princesses Blanche et Rouge dans Fort Boyard, la jeune femme de 27 ans a récemment annoncé qu'elle ne fera pas partie du casting de la prochaine saison de TPMP. Le 2 septembre 2019, elle écrivait sur Instagram : "Je vous confirme que ma présence ne sera plus d'actualité dans l'équipe de #tpmp pour cette saison. Après avoir beaucoup appris et découvert en compagnie de BABA et de ses collaborateurs, l'instantanéité du direct pur, l'art de la repartie et la science du buzz perpétuel, je suis heureuse de m'orienter vers des projets télévisuels différents mais tout aussi passionnants." Delphine n'a pas précisé pour autant quels étaient ces mystérieux projets télévisuels...