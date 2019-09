Scarlett Johansson défend Woody Allen : "Il est innocent et je le crois"

Scarlett Johansson n'a pas l'intention de tourner le dos à Woody Allen, loin de là ! Elle qui a collaboré avec le réalisateur à maintes reprises – Match Point en 2005, Scoop en 2006, Vicky Cristina Barcelona en 2008 – compte même réitérer si elle en a l'occasion. "J'adore Woody, explique-t-elle dans les colonnes du Hollywood Reporter. Je le crois, et je retravaillai avec lui sans problème. Je le vois dès que je peux, et j'ai toujours de grandes conversations avec lui. Je suis très directe avec lui, il fait de même. Il maintient le fait qu'il est innocent et je le crois."

Un peu moins protecteur, l'acteur Timothée Chalamet a reversé l'intégralité de son cachet, issu de sa collaboration avec Woody Allen, à l'association féministe Time's Up. Le film dans lequel il a joué, Un jour de pluie à New York, ne sera d'ailleurs jamais diffusé aux États-Unis puisque le cinéaste y est toujours persona non grata. "Il n'y a eu aucune charge contre moi, se défend-il dans Le Point. J'ai été accusé une fois dans ma vie par une personne. Il y a eu une enquête sérieuse menée par deux juges qui ont conclu ensemble que cela n'avait aucun sens. Et pourtant, l'histoire refait tout le temps surface."

Les gens comprendront qu'ils ont fait une erreur

"Il peut arriver que la vérité finisse par éclater, mais cela peut prendre du temps, poursuit Woody Allen. Je vous l'ai dit : les gens comprendront qu'ils ont fait une erreur." Pour découvrir le film banni des States, qui met en scène Timothée Chalamet, mais aussi Selena Gomez, Elle Fanning et Jude Law, rendez-vous dans les salles obscures le 18 septembre 2019.

Que reproche-t-on vraiment à Woody Allen ?

Pour rappel, les accusations qui visent le réalisateur proviennent de Dylan Farrow, la fille que Mia Farrow a adoptée avec Woody Allen. La jeune femme affirme que son père adoptif l'a agressée sexuellement alors qu'elle était âgée de 7 ans. "Pourquoi n'aurais-je pas le droit de vouloir le faire tomber ? Pourquoi je n'aurais-je pas le droit d'être en colère, d'être blessée ? Pourquoi je n'aurais pas le droit de m'indigner, après toutes ces années où l'on m'a ignorée, mise en doute, rejetée ? ", avait-elle lancé face caméra à propos de Woody Allen, au moment de l'affaire Weinstein.

Loin de ces problèmes juridiques, Woody Allen continue à pratiquer ses passions cinéphiles bien que celles-ci soient indésirables dans son propre pays. Il est en couple avec Soon-Yi Previn, la fille que Mia Farrow avait adoptée avec André Previn en 1978 – cause, fatalement, de la séparation du couple.