Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet à Venise : regards complices sur tapis rouge

Tandis que la relation très mystérieuse de Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet continue de susciter la curiosité de tous, ils l'ont encore un peu plus attisée lors de cette soirée à Venise. Les deux acteurs ont échangé de nombreux regards complices et sourires qui n'ont échappé à personne. De quoi faire oublier qu'une des stars du Roi manquait à l'appel, Robert Pattinson.

Timothée, un King à la Mostra

Nommé à deux reprises aux Oscar en 2018, Timothée Chalamet incarne Hal, le fils du tyrannique Henri IV d'Angleterre dans Le Roi. À la mort de son père, il ne peut échapper au destin qu'il tentait pourtant de fuir et est couronné roi à son tour. Le jeune Henri V doit alors affronter le désordre politique et la guerre que son père a laissés derrière lui, mais aussi le passé qui resurgit, notamment sa relation avec son ami et mentor John Falstaff (incarné par Joel Edgerton), un chevalier alcoolique. Lily-Rose Depp interprète quant à elle le personnage de Catherine de Valois.

Rendez-vous dans quelques semaines pour le couronnement du roi Timothée Chalamet.