Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet ensemble à la Mostra de Venise

Le public du Festival international du film de Venise est à nouveau sans voix. Après les défilés de célébrités, les décolletés vertigineux de Juliette Binoche et les robes fendues de Scarlett Johansson, c'est au tour d'un joli duo de faire crépiter les flashs. Le lundi 2 septembre 2019, Lily-Rose Depp et son grand complice Timothée Chalamet se sont rendus, même lieu même heure même pomme, dans la capitale de l'amour à l'italienne. Il faut dire que les deux comédiens avaient un but commun précis : celui de venir défendre leur nouveau film.

La fille de Vanessa Paradis sera effectivement à l'affiche de The King, une production Netflix de Davi Michôd, à partir du 1er novembre. Dans ce long métrage consacré à la vie du roi d'Angleterre Henry V, Lily-Rose Depp incarnera Catherine de Valois et donnera la réplique à Robert Pattinson, Ben Mendelsohn et... Timothée Chalamet, of course. Ceci explique donc que le binôme ait atterri à Venise au même moment, mais apporte aussi de l'eau au moulin tournoyant de la rumeur qui les veut plus proches qu'ils ne veulent bien l'admettre.

Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet, l'origine des rumeurs

Interrogé à propos de sa consoeur cinéphile lors de la 76e cérémonie des Golden Globe Awards - au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, le 6 janvier 2019 -, Timothée Chalamet avait été pris de court puis s'était contenté de dire : "Je suis ici avec ma maman." "J'approuve qu'il soit avec moi, qu'il m'ait emmenée aux Golden Globes", l'aidait Nicole Flender. Initialement, les bruits de couloir ont commencé après la publication de photographies du duo sur les réseaux sociaux au mois d'octobre 2018. Toujours est-il qu'en prenant la pose avec l'équipe du film du côté de Venise, Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet ont pris grand soin de ne pas être côte à côte pour n'alimenter aucun commérage. Bien joué !