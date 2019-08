Scarlett Johansson en robe ultra fendue, Annabelle Belmondo divine à Venise

Pluie d'étoiles en Italie, le jeudi 29 août 2019. Pour sa deuxième journée, le Festival international du film de Venise – aka la Mostra – s'est tourné vers le septième art américain. Au programme du Palais du cinéma, la projection du prochain long métrage du brillantissime Noah Baumbach, Marriage Story. Après Frances Ha et While We're Young, le réalisateur a travaillé main dans la main de Scarlett Johansson, Adam Driver et Laura Dern. Un trio de choc présent sur le tapis rouge du Lido italien : véritable Jessica Rabbit des temps modernes, l'héroïne du jour avait opté pour une longue robe rouge Celine fendue jusqu'en haut de la cuisse.

Laura Dern et Adam Driver avaient déjà eu l'occasion de tourner ensemble dans Star Wars: The Last Jedi en 2017. Celle que l'on a adorée dans Big Little Lies, Downsizing et Jurassic Park, divine en Gucci, a donc défilé au côté de son partenaire du passé et du présent, élégant en costume sombre classique. Dans Marriage Story, Scarlett Johansson et Adam Driver joueront un couple aux apparences idéales qui décide de divorcer. Si l'on sait que leur collaboration sera distribuée par Netflix, impossible pour le moment d'en connaître la date de sortie française.

Dans l'audience, comme sur le tapis rouge, les tenues les plus chic ont mis le feu au tapis rouge. Kate Upton était de la partie, tout comme Alessandra Mastronardi – la marraine du Festival international du film de Venise 2019, Molly Sims, Candice Swanepoel et la chanteuse italienne Elodie. Le réalisateur Brian de Palma était également venu soutenir Noah Baumbach, qui lui avait consacré un documentaire en 2015. Quant à la France, elle était dignement représentée par la présence enchanteresse d'Annabelle Belmondo.