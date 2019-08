Scarlett Johansson, Nicole Kidman... les dix actrices les mieux payées du monde

Mais qui ose encore parler d'inégalité salariale en 2019 ? Hé bien... à peu près tout le monde, et à juste titre figurez-vous. Comme tous les ans, le magazine Forbes a dévoilé le classement des actrices les mieux payées du monde en se basant sur les revenus qu'elles ont obtenus du 1er juin 2018 au 1er juin 2019. En tête, nous retrouvons donc Scarlett Johansson en première position - notamment pour le rôle de la Veuve Noire dans Avengers: Endgame -, suivie par l'héroïne colombienne de Modern Family, Sofia Vergara et, en bas du podium, Reese Witherspoon pour Big Little Lies - dont elle partage l'affiche avec Nicole Kidman, elle-même en quatrième position de cette liste.

Or, quatre jours plus tôt, Forbes dévoilait la version masculine de cette énumération pécuniaire. Si Scarlett Johansson est la comédienne qui a touché le gros lot en 2019 avec 56 millions de dollars, elle arrive bien loin derrière ces messieurs. Dwayne Johnson - Jumanji - a agrémenté son compte en banque de 89,4 millions de dollars en 2019, Chris Hemsworth de 76,4 millions, Robert Downey Jr. 66 millions - Iron Man, Avengers: Endgame -, Akshay Kumar 65 millions, Jackie Chan 58 millions, Bradley Cooper - A star is born - et Adam Sandler 57 millions. Il y a encore du chemin à parcourir.

A noter que, cette année, les séries se sont montrées particulièrement rentables. Parmi les actrices qui s'en sortent le mieux, Jennifer Aniston a intégré le casting de The Morning Show, Kaley Cuoco a enchaîné une 12e saison de The Big Bang Theory, Elisabeth Moss a enfilé sa tenue de Servante écarlate pour la 3e fois et Ellen Pompeo joue toujours du bistouri, depuis 2005, dans Grey's Anatomy.

Top 10 des actrices les mieux payées au monde en 2019

1. Scarlett Johansson (56 millions)

2. Sofia Vergara (44,1 millions)

3. Reese Witherspoon (35 millions)

4. Nicole Kidman (34 milions)

5. Jennifer Aniston (28 millions)

6. Kaley Cuoco (25 milions)

7. Elisabeth Moss (24 millions)

8. Margot Robbie (23,5 millions)

9. Charlize Theron (23 millions)

10. Ellen Pompeo (22 millions)