Leboncoin s'offre Catherine Deneuve pour un anniversaire mémorable !

15 ans, ça se fête. Et quand on a les moyens de s'offrir Catherine Deneuve, pourquoi s'en priver ? La célèbre actrice de 77 ans participe à un film exceptionnel pour le site web de petites annonces leboncoin, dévoilé ce dimanche 5 avril, à 21h. Ce spot publicitaire exceptionnel est réalisé par Eric Lartigau (La famille Bélier). L'occasion d'y découvrir une Catherine Deneuve en pleine forme et surtout, fan de poules !

Le point de départ de cette publicité ? En 2021, si un Français sur 2 utilise quotidiennement leboncoin, alors dans le fond pourquoi pas Catherine Deneuve ? Dans le spot, trois publicitaires partent à sa rencontre pour la convaincre de tourner avec eux un spot pour les quinze ans du boncoin. Elle les reçoit dans une maison de campagne, les écoute pitcher leur idée plus que moyenne, qu'elle finit par challenger. En effet, elle leur déclare utiliser leboncoin pour agrandir sa collection de... poules en porcelaine. Improbable mais vrai !

Le tournage a été réalisé en 48 heures, dans les Yvelines, avec à la manette une équipe aux multiples nominations aux César, du réalisateur Eric Lartigau en passant par le directeur photo Yorick Le Saux et la costumière, également nommée aux Oscars, Catherine Leterrier. "J'ai la chance de faire ce film avec leboncoin. Je suis un féru du boncoin ! En ce moment j'ai deux alertes. Y en a une que je ne vais pas dire car sinon tout le monde va se jeter dessus ça m'énerve. Et la deuxième c'est... une mini pelleteuse", avoue Eric Lartigau, dans le dossier de presse du film.

Après ses problèmes de santé de 2019, la grande Catherine Deneuve fait donc son grand retour sur nos écrans. Côté cinéma, elle est attendue dans De son vivant, d'Emmanuelle Bercot, le 21 novembre prochain. Le tournage de ce drame qui met également en scène Benoît Magimel avait été interrompu par l'accident ischémique transitoire dont avait été victime l'actrice. Discrète depuis son hospitalisation, la mère de Chiara Mastroianni et Christian Vadim avait fait son retour médiatique de septembre 2020, à l'occasion d'une prestigieuse soirée mode.