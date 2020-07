Catherine Deneuve : Une convalescence grand luxe après son AIT

C'est reparti comme en quarante ! Remise de l'accident ischémique transitoire (AIT) qui l'a foudroyée en novembre dernier, Catherine Deneuve retrouve peu à peu son quotidien, celui qu'elle mène depuis quarante ans dans le 6e arrondissement de Paris. C'est bien simple : en ce début d'été, la comédienne a partagé son temps entre sa demeure située place Saint-Sulpice et sa maison de campagne, achetée après avoir vendu pour près de 4 millions d'euros le château de Primard, dont elle était la propriétaire depuis une trentaine d'années.

Les petits plaisirs de la vie l'auront sans doute aidée à surmonter l'épreuve. Maintenant qu'elle a retrouvé l'énergie nécessaire, Catherine Deneuve profite. Comme l'explique le magazine Paris Match, elle déguste des glaces avec son amie, la psychanalyste Dolores Branco, fait ses courses avec elle, rigole pendant des heures. Elle est également retournée au cinéma, sa passion, son amour, et dans ses "cantines asiatiques" favorites. Une fois enfermée chez elle, elle s'enroberait de bonheur en lisant le journal Libération, que son employé de maison va chercher pour elle le matin, et toutes sortes de publications consacrées à la décoration. Et une fois au vert, elle s'occuperait de ses plantes, de son jardin, et promènerait son adorable shiba.

Les cigarettes, en revanche, plus jamais ! Catherine Deneuve a fait une croix dessus, tout comme sur les insomnies passées à regarder des films et des séries. "Vous savez, ma mère fume comme un pompier, elle dort trois heures par nuit, prévenait Chiara Mastroianni, quelques semaines avant l'incident. Elle n'est pas du tout raisonnable." Mais elle apprend. Pour se changer les idées, la comédienne de 76 ans pourra compter sur son travail, lui qui l'anime tant. De son vivant, le film dans lequel elle tournait quand elle a été victime de son AIT, a été mis en pause pour elle, le temps de sa convalescence. Hors de question, pour Emmanuelle Bercot – la réalisatrice du projet – de faire sans elle. Retour sur les plateaux de tournage ? Le 6 juillet 2020. Vivement la sortie en salles...