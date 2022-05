Adèle Exarchopoulos : En crop top ou bustier, l'actrice irradie au Festival de Cannes

Le 75e Festival de Cannes accueille chaque jour son lot de stars sur le tapis rouge ! Samedi 21 mai, on pouvait voir l'équipe du film Fumer fait tousser avec, notamment, l'actrice Adèle Exarchopoulos. La belle comédienne âgée de 28 ans a fait sensation dans deux tenues différentes.

Lors du photocall de présentation du film réalisé par Quentin Dupieux, on a pu voir plusieurs membres du casting mais force est de constater que celle qui prenait toute la lumière, c'était Adèle Exarchopoulos. La jeune femme était vêtue tout de blanc, entièrement habillée en Fendi, veste à manches longues ouverte sur la poitrine laissant voir un petit crop top et jupe crayon. Un look chic cassé volontairement par une touche streetwear grâce à une paire de baskets. Elle avait complété son look avec de grosses boucles d'oreilles semblant venir de chez Dolce & Gabbana.

A cette occasion, elle a pris la pose avec complicité auprès de ses camarades du film comme Blanche Gardin, David Marsais, Jean-Pascal Zadi, Doria Tillier, Oulaya Amamra, Anaïs Demoustier, Alain Chabat ou encore Jérôme Niel, Vincent Lacoste, Grégoire Ludig, Gilles Lellouche... Une bande que l'on pouvait de nouveau voir le soir venu lors de la montée des marches accordée à Fumer fait tousser au Palais des festivals. Et, là encore, Adèle Exarchopoulos était divine à souhait.

Pour cette montée sur le red carpet cannois, l'actrice et maman d'Ismaël avait de nouveau opté pour une tenue de chez Fendi. La belle Adèle Exarchopoulos a pris la pose dans un ensemble couleur ivoire composé d'un pantalon et d'un haut façon bustier agrémenté d'une ceinture et, surtout, équipé d'un mini (mini) sac à main accroché par une broche ! La star, qui a un temps cru que sa carrière allait s'arrêter, était hilare et divine, notamment parée d'un collier visiblement issu de chez Bulgari, elle qui a posé pour la collection Serpenti Viper. A noter que l'équipe du film a aussi fait un saut par la plage du Grand Hôtel, sur la Croisette.

Ce dimanche 22 mai, le Festival poursuit ses activités et l'on attend encore de nombreuses stars.