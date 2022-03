Adèle Exarchopoulos maman d'Ismaël : un cliché inédit de son fils dévoilé

Adèle Exarchopoulos ne voit plus la vie de la même façon depuis qu'elle est devenue maman pour la première fois en 2017. Cette année-là, elle met au monde son premier enfant, fruit de son histoire d'amour avec le rappeur Doums. Les parents sont depuis séparés mais ne se déchirent pas pour la garde de leur fils Ismaël, presque cinq ans : "Je me sens privilégiée par rapport à une maman de quatre enfants qui est seule et prend le RER. Moi, je vis seule avec mon fils, mais il voit son papa, j'ai mon père qui m'aide. J'habite dans l'immeuble de ma meilleure amie, qui m'aide beaucoup aussi..." indiquait la star de Mandibules à Paris Match en mai 2021. Près d'un an plus tard, rien n'a changé. Le petit garçon partage toujours son temps entre sa mère et son père. Ces derniers temps, c'est avec lui que l'enfant passe du bon temps, en témoigne le cliché que Doums a posté en story Instagram. On découvre Ismaël, de dos, portant fièrement un maillot du PSG à l'AccorHotels Arena où son père montera sur scène dans quelques jours avec Orelsan.

Le cliché est suffisamment rare pour être souligné. Il y a quelque temps, dans l'émission En aparté sur Canal +, Adèle Exarchopoulos révélait qu'elle préférait tenir le plus loin et longtemps possible son fils de l'univers du show business et du cinéma : "Il peut m'accompagner sur mon lieu de travail, dormir avec moi, mais j'avoue que je n'ai pas très envie qu'il soit avec moi sur le plateau. Je n'ai pas envie qu'il sache ce que je fais. Je ne vais pas lui cacher toute sa vie, mais ce truc de représentation, ce truc de comment les gens se comportent différemment avec toi, de privilèges, il va le savoir et il va le découvrir, mais je n'ai pas envie qu'il soit sur un tournage".

Les fans d'Adèle Exarchopoulos se contentent donc des rares photos dévoilées sur les réseaux sociaux pour l'instant. Et qu'ils ne comptent pas sur la comédienne de 28 ans pour leur faire ce cadeau : "Ça ne me viendrait pas à l'idée de le mettre sur Instagram" confiait-elle à Vanity Fair. L'héroïne de Rien à foutre n'a toujours pas changé d'avis. Elle connaît plus que quiconque les conséquences d'une vie publique et souhaite donc protéger au maximum son garçon : "Avoir un enfant m'a rendue moins insouciante". Qu'importe tous ses films, Adèle Exarchopoulos tient là le plus beau rôle de sa vie.