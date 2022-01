Adèle Exarchopoulos : Qui est Doums, son ex-compagnon rappeur et père de son fils Ismaël ?

Maman comblée, Adèle Exarchopoulos confiait néanmoins que sa maternité lui a fait louper deux projets de films qu'elle "kiffait grave". "Le tournage avait lieu hors de France et on ne pouvait pas du tout m'attendre. J'ai d'abord eu le vertige : 'Je ne vais pas travailler pendant un an, je ne peux plus faire tous les évènements de mode. Il se passe quoi là, en fait ?'" a-t-elle expliqué. Forcée de se mettre à l'arrêt dans le 7ème art, la jeune maman a dû passer par des petits boulots pour garder son indépendance financière. "C'est à ce moment-là que je suis retournée à Bercy vendre des sandwichs..." racontait-elle avec sincérité.

En 2017, l'actrice avait officiellement annoncé sa grossesse en dévoilant son baby bump dans une petite robe noire au défilé Louis Vuitton lors de la Fashion Week.