Guy Bedos aidé à mourir : son fils Nicolas révèle sa fin de vie, un an après

"Je veux mourir dans la dignité, décider du jour et de l'heure." Tels sont les mots que Guy Bedos avait tenus face à Serge Moati, dans son émission De vous à moi. "Quand je vois la vieillesse de ma mère, de ceux qui sont dépendants, qui ont perdu leur autonomie, c'est un cauchemar, ça m'humilie", avait-il ajouté. Cette humiliation, l'humoriste cinglant et comédien, mort le 28 mai 2020 à l'âge de 85 ans, ne voulait pas la vivre, ni l'imposer à ses proches. C'est pourquoi, l'euthanasie est toujours apparue comme une évidence pour lui. "J'espère qu'un médecin ami me prescrira, si je le lui demande gentiment, une dose de cyanure", avait-il ensuite déclaré auprès de Télérama. Cette aide pour mourir, Guy Bedos l'a trouvée. C'est ce que son fils Nicolas Bedos révèle et raconte dans un long texte qu'il a écrit et qui est publié ce mercredi 12 mai 2021 dans l'Obs.

Près d'un an après la mort de son père, le réalisateur et acteur de 42 ans revient longuement sur la fin de vie douloureuse de celui-ci, qui a dû faire face à la maladie, "une cousine d'Alzheimer." Le but est là de montrer la réalité de la souffrance dans laquelle se trouve un être affaibli, qui ne demande qu'à partir. La publication de Nicolas Bedos ne doit rien au hasard, la question de l'euthanasie est à nouveau au centre du débat en France et des personnalités comme Françoise Hardy déplorent qu'elle ne soit toujours pas légalisée.

Lorsque la santé de Guy Bedos s'est sérieusement dégradée, la question s'est posée de savoir si une hospitalisation pouvait être une solution. Impossible en temps de Covid-19. Il y avait le risque de ne pas pouvoir dire au revoir à l'être tant aimé. Les familles n'en avaient pas le droit il y a un an, lorsque la crise sanitaire était à son pic et que le pays était ébranlé par un fléau qu'il n'avait pas vu venir. "Avril 2020. Il a du mal à respirer. Il ne mange plus depuis des semaines, la maladie, le confinement, la confusion", raconte Nicolas Bedos. Sa maman, Joëlle Bercot, est épuisée. Son mari aimerait pouvoir se lever mais n'en a plus les capacités, "tombe, se cogne, saigne." "Ma mère, à bout de nerfs et de vigilance, est extirpée de son demi-sommeil par des cris. Tant bien que mal, elle le soulève, le rassure, le borde. Elle déteste le ramasser. Elle déteste le voir détester qu'elle le ramasse, supporter ce regard où se mélangent toujours la détresse et l'orgueil", écrit Nicolas Bedos, relatant toute la dureté de la fin de vie de son père et la détresse de sa mère.

Les jours ont passé et Guy Bedos a continué à perdre du poids. Encore et encore... "Il ne sort plus de son lit, ses mains sont devenues si fines qu'on a peur de les briser sous le poids des baisers", se souvient Nicolas. La famille prend alors une décision, celle de faire partir Guy Bedos dans sa chambre, entouré de ses enfants, sa femme et ses chats. Et lorsque Nicolas lui demande directement ce qu'il souhaite, l'humoriste qui a été si tranchant et percutant n'a plus la force de répondre : "Il me répond par un silence, balancé droit dans les yeux. Nous en sommes réduits à traduire ce qu'il ne dit plus."

L'envie de débrancher la machine

Cette défense de l'euthanasie, du droit à mourir dans la dignité, père et fils l'ont toujours partagée. "Il y a des pères qui partagent la passion du football ou de la guitare avec leur fils, mon père et moi avons toujours eu en commun une relation étroite avec l'envie de débrancher la machine, faisant de cette idée une sorte de compagne presque réconfortante en cas de désespoir, de déroute affective ou intellectuelle", confie Nicolas Bedos.

L'engagement de Guy Bedos pour le droit à l'euthanasie a été marqué par son implication active dans l'association ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) présidée par Jean-Luc Roméro. L'humoriste se lie d'amitié avec un médecin, dont Nicolas Bedos préserve l'anonymat et le désigne comme le "docteur T." dans son texte. Ce dernier s'est engagé à l'aidé à mourir, "le temps venu." Et il semble l'être en mai 2020.

Le jour de la délivrance, enfin

Lorsque la famille de Guy Bedos tente de reprendre contact avec lui, pas de réponse. Que faire face à cette agonie insupportable ? La famille cherche de l'aide dans son entourage et un autre médecin envoie un mail à Nicolas Bedos, "une ordonnance de Rivotril, un antiépileptique couramment utilisé dans ces cas-là." Nicolas Bedos doit se le faire prescrire à son nom et invoquer des problèmes d'insomnie chronique. Il ne faut pas éveiller les soupçons d'euthanasie. "Je me revois sur mon scooter, me rendant à la pharmacie pour acheter la mort de l'homme que j'aime le plus au monde", se souvient Nicolas. Entre temps, le "docteur T." a donné de ses nouvelles. Il doit se rendre au chevet de son père dans deux jours... Une attente interminable. La visite a bien lieu mais le "docteur T." trouve que Guy Bedos n'est pas assez somnolent, trop lucide... Il repassera le lendemain. Nicolas Bedos se retrouve face à un dilemme, que faire du flacon de Rivotril qu'il a en sa possession ?

"La nuit suivante sera la dernière. Longue. Bouleversante. Le lendemain, le flacon est plein. Mon père n'en a pas eu besoin pour offrir à son médecin l'état somnolent apparemment nécessaire à une intervention - qui eut lieu vers 17 heures", révèle Nicolas Bedos. Son père a été accompagné dans sa volonté de mourir dignement. Pour l'ex-compagnon de Doria Tillier, cette délivrance aurait dû intervenir plus tôt : "Il aura donc fallu qu'il baisse entièrement le rideau et ne pèse plus que quelques kilos pour que la société daigne choisir 'le jour et l'heure.'"

Quelques jours après son décès et ses obsèques célébrées en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, Guy Bedos a été inhumé dans le village de Lumio, en Corse, sous les applaudissements et en chansons.

L'intégralité du texte de Nicolas Bedos est à découvrir dans l'Obs du 12 mai 2021.