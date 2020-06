Obsèques de Guy Bedos : Nicolas et Victoria solides pour le dernier hommage

Le 28 mai 2020, Nicolas Bedos annonçait la mort de son père Guy Bedos, décédé à 85 ans des suites d'une longue maladie. Trois jours plus tard, le 31 mai, le réalisateur de La Belle Époque avait repris la parole pour annoncer qu'un ultime hommage lui serait rendu le jeudi 4 juin, dans le 6e arrondissement de Paris. "Une cérémonie aura lieu jeudi prochain à 14h30 à l'église Saint-Germain-des-Prés, quartier qu'il arpenta avec joie. Il n'était pas très pote avec la religion, mais très ému par les églises", avait-il fait savoir sur Twitter. L'ultime adieu a bien eu lieu et l'émotion était au rendez-vous.

Grâce au déconfinement, de nombreuses personnalités ont pu se rendre à l'église Saint-Germain-des-Prés. Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin, Anne Sinclair, Michel Boujenah, Élie Semoun, Smaïn, Elsa Zylberstein, Dominique Segall, Catherine Schwaab ou encore Catherine Frot, François Berléand, Jean-Michel Ribes, Michaël Cohen, Enora Malagré, Benoît Magimel et sa femme Margot, Thomas Langmann, Isabelle Brulier, Pierre Richard, Michel Drucker... ont tous fait le déplacement pour honorer la mémoire de Guy Bedos. Un magnifique portrait de l'humoriste trônait à l'entrée de l'église.

Sa famille de Guy Bedos était elle aussi bien évidemment représentée. Nicolas est arrivé seul, dans un costume noir associé à une chemise blanche et une cravate noire, lunettes teintées. Très ému par la foule présente devant l'église, l'acteur et réalisateur de 41 ans a envoyé un baiser en guise de remerciement. Sa petite soeur Victoria - qui a publié une lettre bouleversante dans Paris Match ce même 4 juin - était également présente, mais elle est arrivée à la cérémonie religieuse avec leur mère, Joëlle Bercot. Ensemble, avec Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen, elles ont accueilli le cercueil de Guy Bebos, sous les applaudissements. Un grand moment d'émotion.