Nicolas Bedos : Un objet précieux de son ex Doria Tillier trône dans sa maison !

C'est une histoire qui ne quittera jamais leurs coeurs. Nicolas Bedos n'est certes plus avec Doria Tillier, mais il ne cessera de vibrer, de tourner, de rire avec elle. Alors qu'il mène désormais une vie paisible auprès de sa nouvelle compagne Pauline Desmonts, qui l'a récemment accompagné sur le tapis rouge du Festival international du film de Cannes, le réalisateur conserve, à la maison, un joli souvenir de son ex. C'est ce qu'affirment les journalistes du magazine Elle, qui se sont rendus au domicile du cinéaste pour l'interroger.

Lui qui se bat contre le politiquement correct, quitte à se mettre tous les réseaux sociaux à dos, évolue visiblement dans un intérieur "tout sauf bohème", bien propre et bien rangé. "Tout est ordonné comme dans un magazine de déco, avec des fleurs dans les vases, des partitions sur le piano et des livres sur la table basse, précise-t-on dans les colonnes du magazine hebdomadaire. Contre un mur, un tableau de collages commencé avec son ex, Doria Tillier." Une oeuvre inachevée qui redonne, sans doute, le sourire au réalisateur dès qu'il l'aperçoit au coin de la pièce.

Ils n'ont jamais laissé place à la haine, ni à la rancoeur. C'est bien simple, ils sont tout le temps là l'un pour l'autre. Quand Nicolas Bedos a perdu son papa, Doria Tillier le pleurait avec lui. Maîtresse de cérémonie du 74e Festival International du film de Cannes, elle s'était même permis une petit blague bien sentie qui avait fait glousser toute l'audience. Le cinéma, décidément, les réunira toujours. Et ça tombe bien puisque le fils de Guy Bedos a déjà repris du service. Son troisième film, OSS 177 : Alerte Rouge en Afrique Noire, sortira le 4 août 2021 en France mais il tourne déjà Mascarade, sa quatrième oeuvre, du côté de Nice avec Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth et Pierre Niney. "Je travaille sans arrêt, j'ai en permanence l'impression de passer mon bac" admet-il. Il est l'heure, peut-être de finir ce tableau débuté autrefois avec Doria...

Retrouvez l'interview de Nicolas Bedos dans le magazine Elle, n° 3945 du 30 juillet 2021.