César 2020 : Malgré les 12 nominations, l'équipe de J'accuse déserte

Dès l'annonce des nominations à la 45e cérémonie des César, on savait que cette nouvelle édition s'annonçait particulièrement tendue. Et les diverses polémiques de ces dernières semaines l'ont prouvé. Malgré un plébiscite avec 12 nominations, l'équipe du film J'accuse a choisi de ne pas se présenter sur le tapis rouge, en soutien au réalisateur.

Au lendemain du communiqué de presse du réalisateur Roman Polanski, annonçant qu'il ne participerait pas aux César - sa venue était décriée en raison des accusations d'agressions sexuelles qui pèsent sur lui depuis des années - l'équipe du film a elle aussi exprimé sa volonté de ne pas venir à la soirée animée par Florence Foresti. Le producteur du film, Alain Goldman, a annoncé à l'AFP qu'il ne se rendrait pas à la cérémonie des César, regrettant "une escalade de propos et comportements déplacés et violents" ; il s'était cependant rendu au déjeuner des César.

Dans sa déclaration, il ajoute : "Il aura fallu 120 ans pour qu'un film français soit consacré à l'Affaire Dreyfus. J'accuse rend hommage à un héros oublié, le colonel Picquart, grâce à qui l'innocence de Dreyfus a pu être révélée. Nous sommes fiers de l'avoir fait. (...) Nous ne pouvons accepter que le vote démocratique des 4 313 membres de l'Académie soit remis en cause par un tribunal d'opinion."

Et le producteur du film au 1,5 million d'entrées de viser également Franck Riester... "Le ministre de la Culture lui-même, représentant l'autorité de l'Etat, s'est autorisé une déclaration condamnant par avance et sans le connaître le résultat d'un vote professionnel, indépendant et secret", a-t-il ajouté, faisant référence aux propos tenus par le ministre sur les ondes de France Inter. Il avait estimé qu'un César du meilleur réalisateur pour Roman Polanksi serait "un symbole mauvais par rapport à la nécessaire prise de conscience que nous devons tous avoir dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes".

Très agacé, Alain Goldman a donc conclu en ajoutant que "pour toutes ces raisons, nous avons donc décidé de ne pas être présents à la cérémonie des César 2020". Cela pourrait donc aussi inclure l'ensemble de l'équipe technique et artistique du film. Quant aux fans de Jean Dujardin, qui tenait le premier rôle, ils seront déçus de ne pas le voir poser sur le red carpet...

A noter que des manifestants ont réussi à s'approcher du tapis rouge pour déployer des banderoles et des fumigènes contre Polanski...