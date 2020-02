Doria Tillier et Anaïs Demoustier "détendues et heureuses" au déjeuner des César

De son côté, c'est avec une même sérénité que Josiane Balasko appréhende sa nomination au César de la Meilleure actrice dans un second rôle pour le film Grâce à Dieu : "Je suis extrêmement énervée, je crois que je vais faire une attaque, a-t-elle commenté avec humour. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien à perdre." Arnaud Desplechin est en revanche "un tout petit peu stressé". Le réalisateur nommé dans trois catégories différentes pour le film Roubaix, une lumière s'explique : "Je suis ému et stressé parce qu'il y a Roschdy Zem et Sara Forestier qui sont nommés (...). Ce n'est pas pour moi, ça va, j'en ai déjà un chez moi, je suis bien content."

C'est important d'être bien dans ses chaussures

Dimanche midi, Reda Kateb et le duo de réalisateurs Olivier Nakache et Éric Toledano étaient eux aussi présents pour défendre le film Hors normes. Ils ont ainsi pu croiser Melvil Poupaud, nommé Meilleur acteur pour Grâce à Dieu, ou encore Chiara Mastroianni, en lice pour le trophée de la Meilleure actrice pour le film Chambre 212.

A moins de trois semaines de la cérémonie, Anaïs Demoustier, qui se dit elle aussi "très contente et très heureuse", est déjà prête pour le tapis rouge. L'actrice nommée pour le César de la Meilleure actrice pour Alice et le Maire nous a expliqué avoir déjà trouvé sa tenue de soirée : "Je m'y suis prise bien à l'avance, parce que je sais que ça peut être un motif de stress. C'est important d'être bien dans sa tenue, dans ses chaussures, donc j'ai pensé à tout ça à l'avance."