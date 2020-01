Franck Riester témoin de la grande donation de Marc Ladreit de Lacharrière

Le 19 décembre 2019, Franck Riester, le ministre de la Culture, participait à la signature de la donation de Marc Ladreit de Lacharrière au Musée du quai Branly, à Paris. Pour l'occasion, une cérémonie a été tenue au sein du musée quai Branly-Jacques Chirac. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation était également présente, tout comme Stéphane Martin, ancien président du musée.

En signant ce bel accord, Marc Ladret de Lacharrière confirme la donation de sa collection d'arts premiers au musée. Lors de son officialisation le 15 février dernier, Marc Ladreit de Lacharrière avait par ailleurs fait savoir qu'il n'avait pas souhaité bénéficier des déductions fiscales en vigueur dans le cadre de cette donation. Évaluée à 52 millions d'euros, la donation que Marc Ladreit de Lacharrière est la plus importante donation d'oeuvres d'art africaines et océaniennes depuis 1945. Les oeuvres de la donation seront présentées dans un espace qui leur sera dédié au sein du musée, aménagé par l'architecte Jean Nouvel et qui sera ouvert au public au cours du quatrième trimestre 2020.

Le 4 janvier 2020, Stéphane Martin avait dû quitter ses fonctions de président après vingt et une années à la tête du musée voué aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques et voulu par Jacques Chirac. "Je souhaite que le musée se colorise, nous sommes trop blancs (...) Je pense que la première surprise aura été que l'on s'attendait à un grand musée pour les amateurs, comme le sont les départements Afrique et Océanie du Metropolitan à New York et non à un établissement très ouvert à tous les types de regards qui peuvent se porter sur les cultures non occidentales. Il est exceptionnel qu'un musée ose donner autant de place à des expositions temporaires – et des expositions dont les commissaires sont extérieurs au musée", avait confié le directeur au Monde , le 2 janvier dernier.