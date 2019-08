Franck Riester : En vacances à Saint-Tropez, sa visite à l'expo Johnny Hallyday

Des vacances sobres. Après le #HomardGate ayant coûté très cher à l'ancien ministre François de Rugy, nul doute que la consigne a été passée aux membres du gouvernement de la jouer discret cet été. Le ministre de la Culture Franck Riester a choisi le sud de la France pour prendre un peu de repos. Il est notamment passé par Saint-Tropez.

Dimanche 11 août, le ministre de 45 ans a donc été vu se rendant à l'incontournable musée de la gendarmerie et du cinéma, qui accueille exceptionnellement une exposition consacrée au regretté chanteur Johnny Hallyday. Une visite effectuée avec son compagnon et l'animateur Bernard Montiel. "Le rocker fréquenta longtemps notre commune et la presqu'île où il vécut par intermittence de 1989 à 2000 dans sa somptueuse villa de la Lorada, chez nos voisins et amis de Ramatuelle, et durant cette période, il noua des liens d'amitié profonds avec les Tropéziens. C'est à travers les très nombreux souvenirs qu'il nous a laissés que nous avons souhaité rendre cet hommage exclusif à un autre mythe de Saint-Tropez, représentatif d'une époque où les vedettes du show-biz déferlaient sur le vieux port, contribuant ainsi à alimenter la renommée d'un Saint-Tropez people", avait déclaré le maire de la ville, Jean-Pierre Tuveri, lors de l'inauguration. Il a ensuite visité le musée de l'Annonciade, une petite chapelle transformée en musée des amoureux de la "Grande Bleue", Renoir, Marquet, Van Dongen Matisse, Seurat, sont exposés avec d'autres collègues tous fous de lumière et de couleur.

Le soir même, le ministre prenait la direction de Ramatuelle pour aller applaudir Gérard Depardieu qui se produisait au Festival avec son spectacle sur Barbara. Ce coin de France, Franck Riester le connaît sur le bout des doigts. "Avec mes parents, nous allions régulièrement en vacances à Mandelieu et je connais aussi bien le Var (...) Je m'autorise une pause de deux jours dans le golfe car j'ai des cousins en vacances à Cogolin", a-t-il confié à Var-Matin. Le lendemain, il repassait par Paris pour assister aux obsèques du réalisateur Jean-Piere Mocky avant de repartir en Corse.

Quant à la rentrée, elle s'annonce chargée : présentation de la loi audiovisuelle, refonte du financement de la création (cinéma, musique et audiovisuel), instauration de l'établissement public pour la restauration de Notre-Dame...