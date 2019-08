Mort de Jean-Pierre Mocky : son ex-compagne Patricia soutenue à ses obsèques

C'est un coup dur pour la sphère du cinéma français. Jeudi 8 août 2019, le réalisateur Jean-Pierre Mocky a rendu son dernier souffle, à son domicile parisien aux alentours de 15h, entouré des membres de sa famille et de ses proches. Lundi 12 août, le moment était venu de dire adieu au maître des salles obscures. Le ministre de la Culture Franck Riester, Michael Lonsdale, Benoît Magimel, Dominique Lavanant, Jean-Jacques Debout, le chanteur Sanseverino, Elsa Zylberstein, Jackie Berroyer ou encore Catherine Jacob faisaient partie des personnalités qui se sont rendues à l'église Saint-Sulpice dans le sixième arrondissement de la capitale. Parmi la foule, Patricia Barzyk, l'ancienne compagne de Jean-Pierre Mocky, est venue pleurer l'homme qui l'avait tant fait vibrer.

Le doute persiste encore quant à l'âge réel du réalisateur. Si sa famille affirme dans les divers communiqués officiels que Jean-Pierre Mocky a disparu à l'âge de 90 ans, une autre version le rajeunirait de 4 ans : celle qu'il a écrite lui-même, en 2015, dans sa biographie Je vais encore me faire des amis - aux éditions Cherche-Midi. En parcourant l'ouvrage, on apprenait effectivement qu'il aurait falsifié son registre d'état-civil pour pouvoir quitter l'Algérie en bateau, au début de la Seconde Guerre mondiale, pour échapper aux nazis. Juillet 1929 ou juillet 1933 ? Ce secret, Jean-Pierre Mocky l'a malheureusement emporté dans la tombe...

"Jean-Pierre Mocky est parti tourner son prochain film avec Bourvil, Michel Serrault, Michel Simon, Fernandel, Jacqueline Maillant, Jeanne Moreau, Jean Poiret, Francis Blanche, Charles Aznavour et tant d'autres, indiquaient Stanislas Nordey, son fils, et Olivia Mokiejewski, sa fille, à l'AFP le jour du drame. "Ce qui me touche le plus dans sa disparition, c'est que c'est une histoire du cinéma qui se clôt, ajoutait Stanislas au micro de franceinfo. Soixante ans sans jamais s'arrêter de tourner, d'avoir des projets, quels que soient les modes et le succès auprès du public [...] Quoi qu'il arrivait, il a toujours eu cet amour pour le cinéma, et pas seulement pour son cinéma, c'était un grand cinéphile." Depuis sa mort, le réalisateur a eu droit à toutes sortes d'hommages, dont ceux de Jack Lang, d'Arielle Dombasle, de Marc-Olivier Fogiel, de Lââm ou de Cyril Hanouna. Et dire que, quelques années plus tôt, Jean-Pierre Mocky évoquait sa peur de disparaître dans l'indifférence générale...