Mort de Jean-Pierre Mocky : hommages à un cinéaste de caractère

Jeudi 8 août 2019, le cinéaste Jean-Pierre Mocky est mort à l'âge de 90 ans, à son domicile à 15h. La triste nouvelle, annoncée par son gendre Jerôme Pierrat à l'AFP, a été confirmée par son fils, le metteur en scène et comédien Stanislas Nordey.

En 2013 dans une interview à TV Mag, l'inclassable Jean-Pierre Mocky réagissait à l'absence d'hommage à la comédienne Bernadette Laffont à la télévision après sa mort et évoquait sa propre disparition : "La télé est ingrate envers certains. Elle a ses têtes. Dans le métier, quand on vieillit, on n'intéresse plus. (...) À la fin de sa vie, plus personne ne répondait à Henri Verneuil. Je me souviens de Fellini, chez qui j'étais trois jours avant sa mort. Il se plaignait que personne ne le prenait au téléphone. Je suis sûr que, quand je crèverai, personne ne s'en souciera."

La mort de Jean-Pierre Mocky émeut pourtant de nombreuses personnalités. L'ancien ministre de la Culture Jack Lang a publié un long texte sur Twitter. Sa fille, la regrettée comédienne Valérie Lang fut longtemps la compagne de Stanislas Nordey, le fils du réalisateur. Lang écrit : "La disparition de Jean-Pierre Mocky m'attriste profondément. Il m'honorait de son amitié et de sa confiance. (...) Ecorché vif et éruptif, il agaçait souvent, mais sa parole et ses mots avaient la justesse et la vérité des révoltés. (...) Véritable antidote au politiquement correct, Jean-Pierre Mocky était un personnage qui poussait le sens de l'absurde jusqu'à l'extrême. Il restera une référence incontestée pour tous les amoureux du 7e Art. Sa liberté de ton manquera." Jack Lang termine par une note plus intime : "Je pense aujourd'hui à son fils, l'homme de théâtre Stanislas Nordey qui peut compter sur tout mon soutien et mon affection."