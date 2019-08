Richard Berry acclamé sous les yeux de sa fille à Ramatuelle

Les 8, 9 et 10 août, le Festival de Ramatuelle continuait de mettre de jolis noms à l'affiche pour le plus grand plaisir des spectateurs. On a ainsi pu compter sur la participation de Richard Berry, lequel s'est produit avec son spectacle intitulé Plaidoiries je vous demande l'impossible.

Samedi 10 août, Richard Berry donc monté sur scène pour jouer son spectacle écrit par Matthieu Aron et mis en scène par Eric Théobald. Le comédien de 69 ans joue cette pièce depuis l'an dernier et il a été acclamé par le public. A l'issue de la représentation, il a retrouvé proches et amis dans les coulisses dont sa fille Coline, née de sa précédente relation avec Catherine Hiegel - il est aussi le papa de Mila et Joséphine. Il a également pris la pose avec Jacqueline Franjou, la présidente du Festival - alors que Michel Boujenah en est le directeur artistique - et avec Levon Sayan. Quelques heures auparavant, on pouvait voir d'autres personnalités se presser pour assister au spectacle comme Jean-Paul Delevoye (Haut-commissaire à la réforme des retraites).

La veille, c'est la troupe de la pièce Le canard à l'orange, de William Douglas Home adaptée par Marc-Gilbert Sauvajon et sur une mise en scène de Nicolas Briançon, qui faisait un triomphe. Une troupe dans laquelle on retrouve Nicolas Briançon, Anne Charrier, Sophie Artur, Alice Dufour et François Vincentelli (Molière du meilleur second rôle). Eux aussi ont été applaudis par les spectateurs, qui ont carrément jeté leurs coussins rouges sur scène à la fin pour faire une ovation, et les personnalités. On a ainsi pu voir Nagui et sa femme Mélanie Page, Bruno Solo, Marie-Claude Char, Guy Savoy, Tex et sa femme ou encore Yannig Samot.

Enfin, le 8, l'humour était aussi au rendez-vous avec le spectacle Caroline Vigneaux croque la pomme alors que la première partie était assurée par Elodie Poux avec son show Le syndrome du Playmobil.

Le temps fort du festival est évidemment prévu pour la clôture puisque c'est le géant Gérard Depardieu qui se produira avec son spectacle sur Barbara.

Thomas Montet