Zazie, Nagui et Bernard Montiel : rires et sourires au Festival de Ramatuelle

Le public du Festival de Ramatuelle ne cesse de passer du rire aux larmes. Le mardi 6 août 2019, c'était au tour de Zazie de monter sur les planches du Théâtre de Verdure pour faire frissonner l'audience. Après Marc Lavoine, mais avant Gérard Depardieu, l'évanescente artiste est venue ajouter quelques notes de musique à la programmation théâtrale de l'événement. Un défi qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de Bernard Montiel, Nagui et sa compagne Mélanie Page, Pascal Elbé, Benoît Solès, Jacqueline Franjou - présidente et co-créatrice du festival, avec Jean-Claude Brialy - et Michel Boujenah, à la direction artistique du rendez-vous. Côté coulisses, l'ambiance avait l'air d'être à la franche rigolade.

Cette ode à la chanson française a été suivie de près par une prestation scénique fortement attendue. Le mercredi 7 août, Pierre Palmade, Catherine Hiegel et Marie-Christine Danède ont interprété Le lien, de François Bégaudeau, avec une justesse troublante. Une pièce psychologique et familiale qui prend habituellement place au Théâtre Montparnasse, dans le quatorzième arrondissement de Paris, mais qui s'est exceptionnellement exporté en Provence-Alpes-Côte d'Azur... et ce, pour le royal plaisir de la princesse Béatrice de Bourbon des Deux-Siciles et celui d'Alix de Foresta, princesse Napoléon.

Il reste si peu de jours et tant de moments forts à vivre du côté de Ramatuelle. Si le festival se clôturera le 11 août 2019, certaines dates à venir risquent bien d'être précieuses. Elodie Poux et son Syndrome du Playmobil chaufferont la salle, prête à accueillir Caroline Vigneaux le jeudi 8. Richard Berry rejoindra le théâtre de Verdure pour jouer les Plaidoiries de Matthieu Aron le 10. Quant à la dernière soirée, comme vous le savez déjà, elle sera cuisinée à la sauce Depardieu.