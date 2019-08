Marc Lavoine : Son concert tourne mal, deux spectatrices blessées

Convié à se produire dans le cadre du festival Viens dans mon île, sur l'île d'Yeu (en Vendée), le chanteur Marc Lavoine était sans doute ravie d'aller à la rencontre de ses fans. Mais son concert, organisé le 5 août 2019, a été terni par un terrible accident.

Sur Facebook, le festival a diffusé un communiqué expliquant que le concert du chanteur a été bousculé par un accident survenu vers 23h30. "Un bloc son a basculé de scène, amorti dans sa chute par les barrières de sécurité. Cet événement a entraîné des blessures à deux spectatrices, immédiatement prises en charge par les médecins et les agents de sécurité présents sur place.(...) Cet événement ayant mis au concert de Marc Lavoine, le bureau remercie l'ensemble des festivaliers ainsi que l'artiste pour le calme et la bienveillance dont ils ont fait preuve en cette fin de soirée", peut-on lire.

Le festival a ensuite donné des nouvelles des deux fans de l'interprète des tubes Elle a les yeux revolver et Le parking des anges. "Après soins et examens, l'état de santé pour ces deux personnes est positif et rassurant", a-t-on appris. Quelques heures plus tard, le festival annonçait une bonne nouvelle : "Information complémentaire : ce mardi aux alentours de midi, les deux spectatrices touchées ont pu regagner leurs domiciles respectifs."

Marc Lavoine, qui a sorti en mai 2018 un disque intitulé Je reviens à toi, va poursuivre sa tournée aux quatre coins de la France. Il passera notamment par la Salle Pleyel, à Paris, les 17 et 18 décembre. Mais, avant cela, ce mardi 6 août 2019, l'artiste va aussi, on l'imagine, fêter comme il se doit ses 57 ans. Nul doute qu'il pourra compter sur la présence de sa jeune compagne de 23 ans, Line Papin, pour souffler ses bougies. "J'étais dans l'obscurité depuis 10-15 ans... Là, je revois les couleurs. Je suis heureux. Alors pourquoi se cacher ?", a-t-il récemment confié à Nice-Matin.

