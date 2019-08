Marc Lavoine et sa jeune compagne : "J'étais dans l'obscurité depuis 10-15 ans"

Depuis plusieurs mois, la romancière Line Papin vit une grande histoire d'amour avec Marc Lavoine. Seulement âgée de 23 ans alors que son compagnon en a 56, la jeune femme confiait en mai 2019 dans Libération qu'elle ne voyait pas leur différence d'âge. Depuis ces premières confidences, le chanteur ne rate jamais une occasion de clamer son amour pour la romancière.

Jeudi 1er août 2019, Marc Lavoine ouvrait le Festival de Ramatuelle. En marge de son concert, il a rencontré nos confrères de Nice-Matin qui l'ont interrogé sur ce nouvel amour pour leur édition du 3 août. Le chanteur commence d'abord par mettre le talent de sa compagne en lumière : "Je suis le fiancé de Line Papin et pas le contraire. C'est quand même moi qui lui aie fait la cour... elle n'a pas besoin de moi et elle a eu des papiers avant notre rencontre, car ses livres sont bons." Marc Lavoine emploie-t-il le mot fiancé par romantisme ou a-t-il demandé Line Papin en mariage ? Mystère...

Le chanteur poursuit : "On vit une époque compliquée où il faut se planquer avec les réseaux sociaux qui déversent des conneries... En même temps, putain on a qu'une seule vie, donc moi j'ai envie de la vivre pleinement ! Je suis amoureux de cette femme. C'est la plus belle lumière que la vie m'a apportée avec mes enfants. J'étais dans l'obscurité depuis 10-15 ans... Là, je revois les couleurs. Je suis heureux. Alors pourquoi se cacher ?"

Avant sa rencontre avec Line Papin, Marc Lavoine a vécu une grande histoire d'amour avec la décoratrice et entrepreneuse Sarah Lavoine Poniatowski. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Yamisne (21 ans), Roman (12 ans) et Milo (9 ans). Marc Lavoine est également le père de Simon, 33 ans, né de sa relation avec la regrettée Denise Pascal.