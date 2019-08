Nagui inséparable de Mélanie Page, Marc Lavoine en transe à Ramatuelle

La musique, le théâtre et l'humour sont à nouveau mis à l'honneur, cette année, sous le soleil de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour sa 35e édition, le Festival de Ramatuelle a encore vu les choses en grand. Ce samedi 27 juillet 2019, le coup de sifflet a mélodieusement retenti au sein du Théâtre de la Verdure : Marc Lavoine a mis des étoiles plein les yeux - revolver - des tout premiers spectateurs de l'événement en chantant ses plus beaux titres. Venus le soutenir, une nuée de prestigieux fidèles du rendez-vous, à l'image de Nagui, Mélanie Page, Bernard Montiel, Sophie Cluzel - secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées -, Denise Leiboff - maire de Lieuche -, Abdel Aïssou ou encore Robert Namias et sa femme Anne Barrère.

Côté équipe, on a également accepté de prendre la pose... avec un sourire radieux ! Jacqueline Franjou, présidente et co-créatrice du Festival de Ramatuelle - avec Jean-Claude Brialy - a été aperçue au bras de Michel Boujenah. Et pour cause : depuis plus de dix ans, le brillant humoriste est à la tête de la direction artistique de cette manifestation haute en couleur.

Comme promis, cette 35e édition du Festival de Ramatuelle sera rythmée par les prestations de Zazie et de Gérard Depardieu. L'une poursuivra dans le Var son Essenciel tour le mardi 06 août quand l'autre viendra émouvoir le public en entonnant le répertoire de l'iconique Barbara le dimanche 11 août. Côté théâtre, les spectateurs trépignent d'ailleurs tout autant d'impatience : Philippe Lellouche se joindra à Christian Vadim, David Brécourt et Mélanie Page dans Le temps qui reste, Macha Méril interprétera du Stefan Zweig et Richard Berry jouera Les Plaidoiries de Matthieu Aron. Attention toutefois, le festival se clôture le dimanche 11 août 2019. Si vous êtes dans le coin, il est donc grand temps de dégoter vos tickets...