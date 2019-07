François de Rugy : Sa femme Séverine à ses côtés pour quitter le ministère

Suite à sa démission du 16 juillet 2019, François de Rugy (45 ans) a rapidement quitté le ministère de la Transition écologique. Mercredi 17 juillet, sa femme Séverine était à ses côtés à la passation de pouvoir avec sa remplaçante, Elisabeth Borne. Un moment difficile pour l'ex-ministre d'État à la Transition écologique qui a évoqué cependant un "soulagement". Lors de la cérémonie officielle, les époux se sont montrés particulièrement émus et solidaires.

Une "erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel"

Accusé d'avoir un train de vie plus que fastueux et d'une utilisation contestée de ses indemnités parlementaires en 2013-2014, François de Rugy a été contraint de démissionner de ses fonctions pour éviter un emballement médiatique. Dans son discours du 17 juillet 2019, il évoque une "erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel". "Mon soulagement est aussi plus personnel", a ajouté l'ex-président de l'Assemblée nationale qui a dû affronter une salve d'insultes sur Internet, tout comme sa femme et ses enfants (Isaac et Aloïse) qui auraient été fortement "malmenés". L'homme a dénoncé un "lynchage médiatique" et a annoncé avoir porté plainte contre Médiapart.

Une démission saluée par Emmanuel Macron

De son côté, Emmanuel Macron a salué la décision responsable de François de Rugy. Il salue son "sens des responsabilités qui l'a conduit à préférer quitter le gouvernement plutôt que d'entraver l'action de la majorité". Le ministère de la Transition écologique avait déjà dû faire face à la démission de Nicolas Hulot fin août 2018. Le chef de l'État a ainsi souhaité que ce remplacement "aille extrêmement vite" pour ne pas laisser ce poste vacant trop longtemps.

Elisabeth Borne, "une femme de terrain"

Elisabeth Borne n'aura pas le titre de ministre d'État comme ses deux prédécesseurs, mais "cela n'a aucune incidence sur la volonté du gouvernement de mener une action résolue en faveur de l'Écologie", assure l'Élysée. Ex-directrice de la RATP de 2015 à 2017, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie en 2014, Mme Borne est avant tout "une femme de terrain". Elle conservera le portefeuille des Transports de son prédécesseur et a assuré que "la transition écologique et solidaire [était] la première des priorités" du "nouvel acte dans lequel le gouvernement est engagé".

Pour conclure, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont (bien sûr) rappelé "l'importance que revêt le respect scrupuleux et strict de la séparation des activités publiques et privées et ont invité les ministres à être extrêmement précautionneux et attentionnés" sur ce point, a précisé Sibeth Ndiaye (porte-parole du gouvernement).