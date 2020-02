Charlotte Gainsbourg débarque en béquilles aux César...

Une année sans pression pour la populaire comédienne Charlotte Gainsbourg. La star de 48 ans a débarqué à Paris depuis New York où elle a posé ses valises, pour assister à la 45e cérémonie des César. Sur le tapis rouge, elle est apparue avec des béquilles. Enfin, pas d'inquiétude elle n'est pas vraiment blessée...

Charlotte Gainsbourg victime d'une chute ? La star a récemment été vue au défilé Saint-Laurent, sans béquilles, s'est-elle fait mal depuis ? Non ! Elle est apparue sur le tapis rouge des César avec beaucoup d'avance afin de tourner un extrait d'un épisode de la prochaine saison de la série Dix pour cent ! Sa venue dans la série avait été annoncée en octobre dernier mais avec précaution. Sur Europe 1, Anne Holmes, la directrice de l'unité fiction de France Télévisions, avait ainsi déclaré que "normalement" elle serait au casting de la série de France 2. C'est chose faite !

Charlotte Gainsbourg, très chic en long manteau noir et chaussures à talons avec un pied dans le plâtre, n'était pas seule sur le tapis rouge. A ses côtés, on pouvait aussi voir la comédienne Mimie Mathy - dont la présence avait été confirmée par le producteur Dominique Besnehard - et sa consoeur Anne Marivin. Le casting n'avait pas beaucoup de temps pour tourner des images puisque le tapis rouge officiel était prévu pour 19h55.

Pour rappel, cette nouvelle édition des César - marquée par la démission collective des membres de l'académie - est animée par Florence Foresti alors que la présidente est la comédienne Sandrine Kiberlain.