Charlotte Gainsbourg : Son chat "adoré" perdu à New York, elle est prête à tout

L'actrice est prête à "faire n'importe quoi" pour retrouver son chat. Comme l'a rapporté le New York Post le 12 février 2020, Charlotte Gainsbourg et son mari Yvan Attal recherchent activement leur chat Milo, 8 ans, perdu dans le quartier new-yorkais de Greenwich village où ils résident depuis plusieurs années. Sur les affiches placardées dans la rue, la star française donne de sa personne pour mobiliser ses voisins.

"Chère New York, a-t-elle écrit en français, avant de poursuivre en anglais, je vous prie de m'aider à chercher mon Milo adoré. Nous ferions n'importe quoi pour le retrouver ! Avec amour, Charlotte." En plus d'afficher deux photos de l'animal, un chat de race British Shorthair gris aux yeux jaunes, la comédienne de 48 ans a ajouté un portrait d'elle en noir et blanc, ainsi que deux numéros de téléphone avec son nom et celui d'Yvan Attal.