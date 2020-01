Dix pour cent : Un acteur phare quitte la série en plein tournage

La fin approche doucement pour la série Dix pour cent. Si la saison 4 est actuellement en tournage, et attendue pour l'année 2020, le réalisateur Dominique Besnehard assurait sur Europe 1 en octobre dernier qu'il s'agirait "probablement" de la dernière. Ainsi, les adieux avec les agents préférés des stars sont à prévoir, et il y en a un pour qui ce moment a déjà sonné.

Sur son compte Instagram, Assaâd Bouad a révélé avec une certaine émotion en avoir terminé avec la fiction de France 2 après avoir incarné Hicham Janowski pendant plus de trois ans. "Et voilà! Saison 4 terminée, c'était la dernière! Fin de tournage pour moi, fin d'histoire pour Hicham Janowski, fin d'aventure @dixpourcent !!! c'était une réelle chance de rejoindre cette équipe, je vous remercie toutes et tous. 3 ans et demi de bonheur. Cette série gardera une place toute particulière dans mon coeur...", a-t-il inscrit sur Instagram. Pour accompagner ce message, Assaâd Bouad a posté un cliché en noir et blanc de sa personne tout sourire. Un bel hommage à son personnage, très apprécié du grand public, qui a ému nombre d'internautes. "Vous y étiez magnifique ! Complexe et attachant. Bravo!!!", "J'aurais tellement aimé que ça dure c'était vraiment une très bonne série", "Je suis tellement triste", "Nooooon je peux pas croire", peut-on lire en commentaires.

Que les fans du show se rassurent, Dix pour cent compte bien tirer sa révérence en beauté. Pour cette quatrième - et a priori ultime - saison, des grands noms du cinéma ont rejoint le casting pour interpréter leur propre rôle. On retrouvera notamment à l'écran Mimie Mathy, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Jane Fonda ou encore Jean Reno. En outre, des guests improbables ont accepté de se prêter au jeu, à l'image de Tony Parker. Vivement la diffusion !