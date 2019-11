Nicolas Bedos séparé de Doria Tillier : "Rien ne m'effraie plus que l'oubli"

Déjà dans les colonnes du magazine Gala, le 31 octobre dernier, Nicolas Bedos était revenu sur cette rupture et sa première collaboration cinématographique avec Doria Tillier pour le film Monsieur & Madame Adelman : "Ça soude, ça sauve quand on n'a pas d'enfants. Ça oblige à partager quelque chose d'excitant, ça affûte la complicité et puis à regarder dans la même direction. Doria est mon aiguillon, c'est la femme dont l'avis l'emporte sur tous les autres, même si on n'est plus ensemble."

Le film La Belle Époque raconte l'histoire de Victor, un sexagénaire désabusé joué par Daniel Auteuil , qui voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...