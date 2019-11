Nicolas Bedos confirme sa rupture avec Doria Tillier : "Nous étions ensemble..."

Acte 2, chapitre 72. Si vous n'arrivez pas à suivre la relation qui unit Nicolas Bedos et Doria Tillier, sachez que le réalisateur vient, sans trop le vouloir, d'éclaircir son cas. Invité dans l'émission C à vous sur France 5, le 5 novembre 2019, il a évoqué le duo terrible qu'il formait avec sa douce, à l'écran... mais plus vraiment à la vie. De retour au cinéma dans La Belle Époque, les deux ex ont visiblement pu tirer les leçons du passé. "Pour Monsieur & Madame Adelman, c'était une première fois, et on découvrait ce que c'était. Et puis nous étions ensemble." L'amour brille-t-il toujours sous les étoiles ? L'utilisation du passé ne laisse plus vraiment de place au doute.

C'était insupportable

Nostalgique, Nicolas Bedos offre aux téléspectateurs une fresque historique et sentimentale. Dans ce nouveau long métrage, Doria Tillier sera Margot, l'amour de jeunesse que souhaite revivre Victor. Difficile de dire, en revanche, si les tourtereaux regrettent leurs égards passés. "Avoir la personne avec qui on dort après, qui vient nous faire des remarques en permanence dans l'oreille entre les prises, c'est déstabilisant, a-t-il poursuivi. Quand on était aussi proches que je l'étais avec Doria et que c'est une première fois, ça crée des susceptibilités d'un côté comme de l'autre. C'était insupportable. Tandis que là, elle savait que j'étais chiant, un peu, mais que ça ne serait pas forcément inutile." À vous de juger le résultat, en salles dès le 6 novembre !

Dans les colonnes du magazine Gala, le cinéaste expliquait déjà qu'il n'accordait plus l'amour au présent. Pour autant, Nicolas Bedos conserve un discours extrêmement positif à propos de son actrice. "Il nous fallait partager quelque chose à ce moment-là, expliquait-il à propos de leur première collaboration professionnelle. Ça soude, ça sauve quand on n'a pas d'enfants. Ça oblige à partager quelque chose d'excitant, ça affûte la complicité et puis à regarder dans la même direction. Doria est mon aiguillon, c'est la femme dont l'avis l'emporte sur tous les autres, même si on n'est plus ensemble". Mesdames, vous avez le champ libre...