Doria Tillier "troublée" : "J'ai beaucoup aimé embrasser Guillaume Canet"

Le duo Tillier-Bedos va encore faire des étincelles ! Après avoir collaboré étroitement dans Monsieur et Madame Adelman en 2017, le réalisateur et sa muse seront de retour au cinéma avec La Belle Époque, le 6 novembre 2019. Dans ce nouveau long-métrage sensible qui fait revivre à son héros sa grande histoire d'amour, une scène a pu déranger le maître opérateur du projet : celle où l'ancienne Miss Météo embrasse Guillaume Canet. "Je dois avouer que j'ai beaucoup aimé l'embrasser, a-t-elle raconté sur le plateau d'On n'est pas couché. Et que j'étais très troublée. C'est vraiment bizarre le cinéma. mais franchement, j'étais troublée par Daniel Auteuil aussi !"

Il est parfois difficile de différencier la fiction du réel. Pour Doria Tillier, en revanche, le rêve n'a été que de courte durée. "Je ne sais pas si c'est lié au fait que ce sont de très bons acteurs, mais franchement oui, c'était troublant, a-t-elle confirmé sur le plateau de France 2. Mais cette scène, on ne l'a pas refaite tant de fois que ça !" Une confession qui a peut-être fait rire Laurent Ruquier, mais qui devrait résonner autrement aux oreilles d'une certaine Marion Cotillard...

Nicolas Bedos et Doria Tillier sont-ils toujours en couple ?

Entre Doria Tillier et Nicolas Bedos, on n'arrive plus du tout à suivre. En novembre 2013, la belle comédienne surprenait tout le monde en expliquant que quelque chose se tramait entre eux. Dans Le Grand Journal, alors que l'un affirmait une simple amitié, l'autre minaudait "Je ne savais pas qu'on suçait les potes". Mais au vu des récentes déclarations du réalisateur, il semblerait que cette histoire soit bel et bien terminée. "Doria est mon aiguillon, c'est la femme dont l'avis l'emporte sur tous les autres, explique-t-il au magazine Gala. Même si on n'est plus ensemble..." Cette idylle appartient-elle réellement au passé ? Difficile à croire de la part d'un homme qui, avec le temps, s'est spécialisé dans le flashback cinématographique...