Nicolas Bedos séparé de Doria Tillier : "On n'est plus ensemble"

Impossible d'oublier cette scène culte du Grand Journal. En novembre 2013, Nicolas Bedos assurait être ami avec Doria Tillier, alors Miss Météo. "Je ne savais pas qu'on suçait les potes", avait-elle lâché. Depuis, on avait pu suivre l'histoire d'amour passionnelle entre les deux acteurs, marquée par moult péripéties et séparations. Il semblerait que leur histoire ait pris fin, à en croire les confidences de Nicolas Bedos à Gala, le 31 octobre 2019.

Questionné sur sa susceptibilité pendant le tournage de ses films, Nicolas Bedos évoque son expérience lors de Monsieur & Madame Adelman. "Doria est également follement susceptible. Ça crée des étincelles. Sur le tournage, il y avait entre nous des dérapages d'un côté comme de l'autre, parce que l'homme avec qui elle vivait, c'est-à-dire moi, pouvait ne pas être satisfait de ce qu'elle proposait, explique-t-il à Catherine Ceylac. Doria, au début de ce premier film, ne savait pas si mes indications étaient justes, donc j'ai été vexé qu'elle les remette en question et elle était vexée que je puisse lui en donner. Vous savez, on est plus susceptible avec quelqu'un qu'on aime."

Pour Nicolas Bedos, Doria Tillier est son éternelle muse, son inspiration. Mais est-elle toujours son amoureuse ? "C'est une histoire compliquée. Sommes-nous faits pour être ensemble ? (...) Je pense à toutes ces années que l'on a passées ensemble, où je l'ai vue naître, grandir, s'exprimer à la télé, puis au cinéma. Il est certain qu'on a raconté beaucoup de choses de nous dans nos fictions. Ça a un moment sauvé notre couple", explique le réalisateur.

"Je me souviens que, d'un côté comme de l'autre, on s'était fait l'aveu, on avait eu l'idée d'écrire Adelman parce qu'il nous fallait partager quelque chose à ce moment-là. Ça soude, ça sauve quand on n'a pas d'enfants. Ça oblige à partager quelque chose d'excitant, ça affûte la complicité et puis à regarder dans la même direction. Doria est mon aiguillon, c'est la femme dont l'avis l'emporte sur tous les autres, même si on n'est plus ensemble", conclut-il.

Retrouvez l'interview de Nicolas Bedos en intégralité dans le dernier numéro de Gala.