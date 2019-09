Nicolas Bedos et l'alcool : l'acteur évoque son "comportement humiliant"

Nicolas Bedos est sur tous les fronts. Après avoir réalisé Monsieur & Madame Adelman en 2016, le cinéaste s'apprête à nouveau à voir son nom gravé en toutes lettres en haut de l'affiche. Le 6 novembre 2019, sa grande complice Doria Tillier donnera la réplique à Guillaume Canet, Fanny Ardant et Daniel Auteuil dans sa dernière production, La Belle époque, fresque loufoque, théâtrale et historique. Pour se concentrer sur son oeuvre, il a toutefois dû dire adieu à l'une de ses petites addictions : la relation compliquée qu'il entretient avec les spiritueux. "J'ai appris à gérer pour ne pas avoir de comportement humiliant pour moi-même, explique-t-il dans le magazine Vogue du mois d'octobre. Je n'étais pas alcoolique à boire tous les jours et toute la journée, mais je faisais des fêtes où je me défonçais à l'alcool."

Il s'apprête d'ailleurs à prendre la relève du grand Michel Hazanavicius. Le 3 février 2021 – on a le temps –, le troisième opus de la saga OSS117 rejoindra les salles obscures avec aux manettes... Nicolas Bedos. Mais c'est tout penaud que le comédien se souvient, dans Vogue, de ses longues heures de débauche, loin des plateaux de tournage. "Ça ne bousille pas complètement la vie, mais ça fait faire des trucs pathétiques certaines nuits, poursuit-il. Se retrouver à 8 heure du matin à traîner comme une merde et à t'écrouler sur un banc, c'est pathétique. Parfois je me réveillais en ne me rappelant de rien et avec la honte, on me racontait des anecdotes où j'avais insulté un mec que je trouvais très sympa ou alors j'avais dit 'grosse pute' à une amie, ou j'avais des bleus parce que je m'étais pris une mandale... Je faisais des trucs qui n'étaient pas moi, c'était le goret, l'animal."

Nicolas Bedos et Doria Tillier, de l'amour à l'admiration

Entre les déclarations d'amour et les ruptures, difficile de savoir où ils en sont. Alors que Nicolas Bedos et Doria Tillier continuent à travailler ensemble, l'acteur évoque son duo, "séparé mais inséparable". "Il est vrai que nous nous sommes bien trouvés. Nous avons un goût artistique en commun, on se comprend, confiait-elle de son côté dans Paris Match. C'est agréable d'avoir ce genre de connexion et de complicité." Rendez-vous devant le grand écran en novembre pour voir si, entre eux, ça matche toujours.