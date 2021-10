Nicolas Bedos fou de Pauline : amour et cinéma, la belle vie sur la Côte d'Azur

Quel bonheur de voir le cinéma reprendre vie après des mois de crise sanitaire et de mise à l'arrêt forcée. Les festivals retrouvent leur ferveur et Nicolas Bedos participe activement à l'un d'entre eux qui se déroule depuis trois jours du côté de Nice.

Sous le magnifique soleil de la Côte d'Azur, l'acteur et réalisateur de 42 ans préside le jury de la troisième édition du Festival Cinéroman qui a ouvert ses portes le 20 octobre dernier, et qui les refermera le 24 octobre. Cet évènement, le fils de Guy Bedos ne le vit pas seul mais aux côtés de sa bien-aimée, Pauline Desmonts. Inséparables, les amoureux multiplient les apparitions ensemble.

Durant la journée du vendredi 22 octobre, Nicolas Bedos et Pauline Desmonts ont profité du temps très clément qui régnait sur la célèbre promenade des Anglais. Le jury - composé de Benjamin Lavernhe, Lou De Laâge , Danièle Thompson , David Foenkinos et Emmanuelle Devos - a posé sur la plage. Un plaisir de travailler dans de si douces conditions !

Puis est venu le temps du tapis rouge et de l'ambiance plus glamour du soir. Nicolas Bedos et Pauline Desmonts ont retrouvé Nathalie Benoin, l'organisatrice du Festival Cinéroman, sur le red carpet. Hier soir, le film Zai Zai Zai Zai, de François Desagnat, était à l'honneur. Jean-Paul Rouve, l'un des acteurs de ce film dont la sortie est annoncée pour le 23 février 2022 était présent pour l'occasion, aux côtés du réalisateur.

Entre Nicolas Bedos et Nice, c'est décidément un coup de foudre qui dure. Le réalisateur vient d'achever le tournage de son film Mascarade. "Je suis heureux d'être dans cette ville qu'on aime tant, cette espèce de Los Angeles à la sauce napolitaine, expliquait il y a quelques jours le cinéaste de 42 ans dans les colonnes du journal Var Matin. Qui, comme tous les bons films, cultive les paradoxes." "Nous sommes très heureux de proposer un programme encore plus riche, avec un jour de plus et un nombre d'avant-premières qui a plus que doublé par rapport à la première édition, se réjouissait de son côté Natahlie Benoin, organisatrice du Festival. Notre volonté est d'intégrer complètement le public à l'évènement."

A l'issue de ce Festival Cinéroman, cinq lauréats seront désignés et tous repartiront de Nice avec une sculpture de Sacha Sosno en guise de récompense.