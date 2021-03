Mort de Guy Bedos : "Mon père s'est laissé crever", témoignage fort de sa fille Victoria

Un deuil difficile. L'actrice et scénariste Victoria Bedos est toujours inconsolable depuis la mort de son père, Guy Bedos. Invitée de la chaine Non Stop People ce mercredi 10 mars 2021, elle a accepté d'évoquer cette perte et la maladie qui a emporté l'artiste.

C'est dans l'émission L'instant De Luxe que Victoria Bedos a fait de très touchantes confidences. Alors que son papa a succombé à une longue maladie - "un peu d'Alheizmer, mais pas exactement ça" -, à son domicile parisien, elle a avoué que ce dernier aurait sans doute pu se battre un peu plus. "Mon père ne comprenait pas vraiment pourquoi ses enfants ne venaient plus le voir [à cause du confinement lié au coronavirus, NDLR]. Il ne comprenait pas la situation qui était surréaliste. On avait beau lui dire par FaceTime : 'Papa, on n'a pas le droit de venir te voir (...) On est interdit parce que si on vient, on peut te donner une maladie qui va te tuer' (...) Il s'est laissé crever, il a arrêté de manger. Il est mort du confinement. Il s'est laissé mourir. Il ne supportait plus cette réalité-là. Donc c'est vrai que ça a été un peu violent", a-t-elle confié, émue. Un choc pour elle comme pour son frère Nicolas.

Victoria Bedos, à qui l'on doit notamment le succès du scénario du film La Famille Bélier, a aussi donné quelques détails sur la fin de vie de Guy Bedos. "Il avait du mal à parler à la fin (...) Il a vu mon bébé avant et c'était magnifique. Il a joué avec elle, il était très fier que je sois maman (...) C'était très important pour moi de devenir maman avant qu'il parte. On était vraiment un clan, donc quand le chef de la tribu s'en va, c'est... On est un peu comme amputé de quelque chose", a-t-elle déclaré. La jeune femme est devenue en novembre 2019 maman d'une petite fille qui ne connaîtra malheureusement pas son célèbre grand-père.

Victoria, entourée de son frère, de leur mère Joëlle Bercot et quelques proches intimes comme Muriel Robin, ont fait leurs adieux à Guy lors de ses funérailles à Lumio, en Corse.