Alice Taglioni enceinte et Laurent Delahousse : Sortie à deux pour les amoureux

Quelle belle soirée. Jeudi 19 septembre 2019, le musée Rodin accueillait de prestigieuses personnalités puisqu'il était le théâtre du gala caritatif donné en faveur de l'association Un rien c'est tout. Elle soutient quatre grandes causes : le droit à la dignité, l'enfance et l'éducation, la santé et l'environnement. Évidemment, les parrains de cette fondation avaient répondu présent, à l'instar de Marie Drucker, très élégante en costume de soie violette ou encoreVincent Lindon, très chic en costume. On excusera le troisième parrain de l'association, Antoine Griezmann, qui n'a pu être présent.

Quoi qu'il en soit, un parterre de stars était là jeudi pour soutenir Un rien c'est tout. À commencer par Alice Taglioni et Laurent Delahousse. D'ordinaire plutôt discret, il semblerait que le couple ait fait une exception pour ce jeudi soir. À 43 ans, la comédienne qui s'apprête à devenir maman pour la troisième fois a dévoilé son petit baby bump dans une combinaison noire à fleurs. Il s'agira du deuxième enfant du couple, qui avait déjà accueilli l'adorable Swann en février 2016.

Mais les futurs parents n'étaient pas les seuls à participer à ce dîner caritatif. François Damiens est apparu au bras de sa compagne, Gaëlle. Le chanteur Bénabar était également de la partie, tout comme Claire Chazal et Marc-Olivier Fogiel. La pimpante Roselyne Bachelot a illuminé l'assemblée dans un ensemble de costume bleu. Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour a lui aussi pris la pose devant les photographes, avec Cécile Duffau, fondatrice de l'association Un rien c'est tout.