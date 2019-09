Alice Taglioni enceinte : adorable baby bump à la première du film Andy

Décidément, Alice Taglioni a le vent en poupe ! À l'affiche du film Andy, la comédienne de 43 ans cumule les bonheurs : deux films – dont Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, d'Arnaud Viard – et une grossesse en plein développement. Au cinéma Élysées Biarritz à Paris le 3 septembre 2019, elle est venue défendre le premier long métrage de Julien Weill, dont elle est l'héroïne. Entourée de ses partenaires de jeu, Vincent Elbaz, Kev Adams et Alysson Paradis, la compagne de Laurent Delahousse a affiché des premières rondeurs très prometteuses dans un chemisier noir noué au niveau du nombril. Dans Andy, Alice Taglioni se fait passer pour la femme d'un SDF qui se lance dans l'escorting pour s'en sortir... sans vouloir nécessairement passer à l'acte avec ses clients. Son quotidien est heureusement plus calme.

Autre grossesse en cours : celle de Victoria Bedos, la fille de l'humoriste, qui est venue assister à l'after party du film Andy au Buddha Bar. A ses côtés : Kev Adams et Vincent Elbaz, toujours, mais également Rayane Bensetti et Serge Hazanavicius .

Le temps s'est arrêté pour Alice Taglioni et Laurent Delahousse quand ils se sont croisés dans les studios de France 2, en 2012. L'actrice était déjà maman d'un garçon, Charlie, fruit de ses amours avec Jocelyn Quivrin. Quant au présentateur, il avait deux filles – Liv-Helen et Sacha, nées de son union avec Florence Kieffer. Ensemble, ils ont donné naissance à Swann en février 2016. Avec ce futur deuxième bébé en commun, le couple formera une bien belle famille recomposée.

La terrible épreuve du deuil

La vie n'a pas toujours été clémente avec Alice Taglioni. Alors qu'elle nageait dans le bonheur, la belle blonde a été frappée par le deuil en 2009. Le 15 novembre, son compagnon Jocelyn Quivrin est décédé dans un accident de la route. Les deux comédiens s'étaient rencontrés lors du tournage du film Grande École, sorti en 2004. "Je suis angoissée pour un rien. Quand la nounou ne répond pas tout de suite au téléphone, je suis tentée parfois d'appeler la police, expliquait-elle dans Femme actuelle. Mais je me soigne. Pas question de transmettre mes peurs à mon fils !" Les choses se sont heureusement adoucies avec le temps.