Alice Taglioni : Ventre arrondi et grain de folie au Festival d'Angoulême

Durant cet après-midi de promotion, Alice Taglioni a notamment participé à une interview groupée (avec Jean-Paul Rouve et Arnaud Viard) réalisée pour la chaîne d'information Cnews. La comédienne a exprimé sa joie d'avoir pu interpréter le rôle de Juliette, dans ce mélo drame familial qui sort en salles le 25 décembre prochain. Un nouveau registre pour elle. "C'est ça le travail d'un acteur, aller vers différentes choses. Ça me touche parce que c'est aussi en fonction de la vie, de l'évolution de chacun. Mon personnage de Juliette est justement un personnage qui a une évolution du début à la fin. On ne la retrouve pas à la fin comme elle était au début, grâce à la transmission de son frère [Jean-Pierre joué par Jean-Paul Rouve ndlr], qui lui n'a pas réussi à aller au-delà de ses manques ou ses doutes, mais qui lui transmet la force de croire en ses rêves", a-t-elle confié.