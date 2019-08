Josiane Balasko et George Aguilar, amoureux complices sous le soleil d'Angoulême

Acteurs et réalisateurs continuent de défiler au Festival du Film d'Angoulême. Le 23 août 2019, de nombreuses célébrités ont pris part à cette quatrième journée célébrant le cinéma francophone dans le sud-ouest de la France. Et c'est sous le soleil, entre deux interviews promotion, que tous ont volontiers pris la pause dans les jardins de l'hôtel Mercure.

Venue présenter la prochaine comédie d'Eric Besnard, L'Esprit de famille (qui sortira le 22 janvier 2020), Josiane Balasko a pu compter sur la présence de son mari George Aguilar. Le couple a affiché sa complicité devant les photographes, avant de rejoindre le reste de l'équipe du film composée de Jérémy Lopez, Guillaume de Tonquédec et François Berléand. Autre duo complice, celui formé par Virginie Ledoyen et Valérie Donzelli, de passage à Angoulême pour défendre le film Notre-Dame. Cette nouvelle comédie sortira en salles le 18 décembre prochain.

Pour son prochain long-métrage, Je ne rêve que de vous, le réalisateur Laurent Heynemann était quant à lui accompagné d'Elsa Zylberstein et Hippolyte Girardot, acteurs qu'il a dirigé dans ce nouveau drame historique dédié à Léon Blum et son histoire d'amour avec Jeanne Reichenbach. Non loin de là, Thierry Godard et Louis-Do de Lencquesaing ont défendu le film La Sainte-Famille, dans lequel ils donneront la réplique à Laura Smet et Léa Drucker, absentes, dès le 25 décembre 2019 au cinéma.

Se tenant du 20 au 25 août 2019, le 12e Festival du film francophone d'Angoulême est présidé par Jacqueline Bisset, accompagnée dans le jury par les acteurs Hugo Becker, Maripier Morin, Mehdi Nebbou, l'éditrice et ex-ministre Françoise Nyssen, la réalisatrice Bettina Oberli, l'humoriste Roukiata Ouedraogo, le réalisateur Louis-Julien Petit et le journaliste Laurent Weil.