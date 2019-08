Julie Gayet, François Berléand et Ana Girardot en toute détente à Angoulême

Au deuxième jour du Festival du Film d'Angoulême, les acteurs et réalisateurs des films présentés ont joyeusement joué le jeu de la journée promotion. C'est avec le sourire et le soleil que Julie Gayet, Ana Girardot ou encore François Berléand ont enchaîné interviews, photos et projections.

De nombreuses personnalités du cinéma se sont donné rendez-vous dans le Sud-Ouest de la France le 21 août 2019. Pour la seconde journée du Festival du Film francophone d'Angoulême, qui rend cette année hommage au cinéma luxembourgeois, acteurs et réalisateurs des films présentés mercredi se sont réunis sous le soleil charentais. C'est tout sourire que Julie Gayet, dans le rôle de la productrice, s'est prêtée au jeu de la séance photo au côté de Vincent Delerme. Pour cette 12e édition du Festival, l'interprète est venu présenter son premier film en tant que réalisateur, Je ne sais pas si c'est tout le monde, qui sortira le 16 octobre prochain au cinéma. Ils ont ainsi pu croiser Sandrine Bonnaire, également de la partie avec le thriller Trois jours et une vie (le 18 septembre en salles), de même que le couple formé par Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, déjà présent la veille pour le film Mon chien stupide. La comédienne Hafsia Herzi était elle aussi à Angoulême mercredi pour présenter le long métrage Tu mérites un amour.

C'est avec tout autant d'entrain que le trio formé par Ana Girardot, François Berléand et Cédric Klapisch a témoigné de sa complicité devant les photographes. Les deux acteurs et le réalisateur venus présenter la comédie Deux moi (le 11 septembre au cinéma) ont pu compter sur la présence de nombreux spectateurs pour les projections organisées le soir même à Angoulême : "Merci au public, vous étiez si nombreux au rendez-vous (12 salles pleines). Je suis plus qu'excitée que le film sorte, a écrit la comédienne sur son Instagram. Mention spéciale à François Berléand, un bonheur ce monsieur !"

Se tenant du 20 au 25 août 2019, le 12e Festival du film francophone d'Angoulême est présidé par Jacqueline Bisset, accompagnée dans le jury par les acteurs Hugo Becker, Maripier Morin, Mehdi Nebbou, l'éditrice et ex-ministre Françoise Nyssen, la réalisatrice Bettina Oberli, l'humoriste Roukiata Ouedraogo, le réalisateur Louis-Julien Petit et le journaliste Laurent Weil.

